PAZ PARA GOVERNAR

Por Jourdan Amóra

O discurso presidencial de união de todos os brasileiros e do renascimento do lema “Lula Paz e Amor”, com desejo de pôr fim à era do ódio eleitoral, já começa a ser lido no sentido contrário ante a avalanche tempestuosa da tentativa de destruição física dos Poderes da República pela avalanche bolsonarista do dia sete de janeiro de 2023.

Na data em que os cristãos ortodoxos consideram como a verdadeira data do nascimento do menino Jesus Cristo, o que levou o furioso russo Vladimir Putin, a proclamar um cessar fogo na Ucrânia, o Brasil, de tradição pacífica, foi inquietado pelo horror da destruição sem o uso de armas, mas uma ameaça à consolidação da Democracia.

A gana dos destruidores do Patrimônio do Povo, ante o fracasso de um golpe de Estado pela falta de apoio militar, gerou um ódio coletivo além dos limites da política.

O cenário de guerra diante dos Três Poderes desarmados e vazios – todos seus ocupantes estavam em férias, longe de Brasília – gerou um crime de repulsa nacional mais acentuada.

Os vândalos presos se sentem vítimas. Abusaram da liberdade de reunião e de expressão, afrontando o povo. Irresponsáveis não merecem a liberdade, mas a condenação pela prática criminal. São grupos impregnados do ódio e desejosos de ferir o direito e os bens públicos. Não são idealistas. Não cumprem deveres de cidadania e nem tem amor ao próximo.

Anarquistas não tem consciência social. Não tem projetos ou propostas. São doentes mentais agressivos.