Paz e respeito são os pedidos do Arcebispo do Rio de Janeiro para a humanidade

O arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani Tempesta, celebrou a missa de Páscoa, na Catedral Metropolitana, neste domingo (17). Busca da paz, respeito e a responsabilidade de todos no combate às guerras foram assuntos que o representante da igreja católica abordou.

Dom Orani lembrou que todos temos a nossa parte na busca da paz, com a construção de pontes com os pobres e necessitados, para que seja possível viver em fraternidade.

“Por mais que a gente reze, parece que as pessoas não compreendem que se pode viver em paz, com respeito uns aos outros. A guerra na Europa, mas não só, na África, no Oriente Médio, a guerra urbana aqui na cidade, nos faz pensar sobre a responsabilidade de sermos homens e mulheres pascais. A ressurreição é luz no meio das trevas, que leva as pessoas a serem iluminadas na construção de um mundo novo”, disse o cardeal.