Paulo Sousa não será demitido

A diretoria do Flamengo, a princípio está respaldando o início da passagem de Paulo Sousa pelo clube e, em meio a crise escancarada, o clube desembarcou no Peru nesta segunda-feira (04). O rubro-negro estreia na Libertadores contra o Sporting Cristal na noite da próxima terça-feira, às 21h30, no Estádio Nacional de Lima.

O clima, no entanto, não é dos melhores depois da situação do técnico Paulo Sousa com o elenco ter sido revelada. O relacionamento entre treinador e jogadores estremeceu, e não foi só por causa do vice do Estadual para o Fluminense. Com a promessa de poder ter a chave do Ninho do Urubu, o português provocou mudanças que desagradaram lideranças do elenco, como Diego Ribas, Diego Alves, Filipe Luís, Renê e Willian Arão. Além disso, a nova formação tática também não foi bem assimilada, por exemplo, por Bruno Henrique e Gabigol.

O camisa 9, inclusive, foi o centro de uma polêmica envolvendo a faixa de capitão da equipe. Paulo Sousa o promoveu ao terceiro homem de liderança dentro de campo, o que não caiu bem entre os antigos capitães. O episódio ficou escancarado nos dois jogos contra o Vasco, pela Semifinal do Estadual. Na primeira, Éverton contrariou o comandante e passou a braçadeira para Arão. E na segunda, Gabi ignorou o camisa 7 e deixou a faixa com Filipe Luís.

Para a diretoria, no entanto, uma ruptura é necessária. Desde a saída de Jorge Jesus, todos os técnicos que pegaram o elenco elogiadíssimo pelo Mister, sofreram ‘fritura’ perto de saírem do clube. O entendimento no Ninho do Urubu é que alguns ciclos se encerraram para alguns jogadores. Mas é Paulo Sousa quem assumiu a tarefa de reformular o clube, e ao mesmo tempo, gerir o elenco. Este é o primeiro motivo para não demiti-lo. O segundo é o custo. Assim como foi na contratação de Domenec Torrent, o primeiro substituto de Jesus, a multa rescisória é alta.

Assim, a perspectiva do rubro-negro mudou. Da expectativa de títulos, a esperança é de mudanças dentro do clube. Isso tudo, nas vésperas de uma Libertadores e início de Campeonato Brasileiro.

Foto: Treinador entrou em conflito com os jogadores – Paula Reis / Flamengo