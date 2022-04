Paulo Sousa motiva Pedro no Flamengo

Insatisfeito com as poucas oportunidades que vem recebendo, o atacante Pedro teve duas conversas decisivas com o treinador Paulo Sousa. A primeira após o empate contra o Atlético-GO e depois antes da derrota para o Athletico-PR, quando atuou por 90 minutos.

Logo depois da estreia no Brasileirão, o atacante procurou o comandante para ajustar pontos em que poderia melhorar tecnicamente, e se adaptar ao esquema tático. A segunda conversa, contudo, foi mais decisiva para o jogador, que não esconde a insatisfação. Pedro perguntou sobre ter mais chances dentro de campo, e foi ouvido pelo português, que não tirou o camisa 21 no jogo da terceira rodada do campeonato.

A expectativa da comissão técnica é que a segunda reunião com o atacante tenha motivado Pedro, que vive um longo jejum de gols. Paulo Sousa, inclusive, deixou claro que conta com o camisa 21, e elogiou a entrega do atleta nos treinamentos. No entanto, não significa que Pedro seja titular na Libertadores, contra a Universidade Católica, quinta-feira (28), às 19h. A tendência é que Gabigol volte aos onze iniciais, depois de começar no banco, no último jogo.

Foto: Pedro participou normalmente da atividade na manhã de ontem (26), no Ninho do Urubu – Gilvan de Souza