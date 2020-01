Paulo Ricardo e Fundo de Quintal na Programação do Sesc Verão de Rio das Ostras

A programação do Sesc Verão Rio das Ostras 2020 deste ano terá shows no Palco Principal, em Costazul, do rock ao samba. O cantor Paulo Ricardo se apresenta neste sábado, 21h, com o show “Rádio Pirata ao Vivo – 35 anos”, um mix de pop e rock da década de 80, quando era vocalista do grupo RPM. Já neste domingo, quem sobe ao palco às 19h30 é o Grupo Fundo de Quintal.

Considerada diversificada, a novidade desta edição do Sesc Verão é a inclusão da Praia do Bosque como local para prática de esporte, cultura e shows. O segundo final de semana do evento teve início na última nesta sexta (10) e contou com Aulão de Yoga, de Fit Dance e, no palco da Praia do Bosque, teve o grupo de pagode Nada Combinado.

Neste sábado e domingo, das 9h às 12h, acontecerão Circuitos para pessoas deficientes; Caminhada no Fim da Tarde, com saída às 16h30 da Praça Pereira Câmara; e Aulão de Zumba, no domingo, das 16h às 18h. No sábado, 11, o show será da cantora Caru de Souza e The Blues Stolens, fechando o dia com muito blues.

Na Praia de Costazul as atividades também começam na sexta-feira. Neste sábado e domingo, com início às 8h haverá Yoga na Praia, Passeio de Bike, atividades esportivas, de lazer, brinquedos, empréstimo de material esportivo para uso das quadras, massagem e aula de Ritmos, de 10h às 16h. Para a garotada, o destaque é a Tenda Infantil que promoverá atividades lúdicas, com Ponto de Leitura e às 11h de sábado a Contação de Histórias “Ih, contei! Histórias de Verão”.

O show no Palco Sol Sesc às 18h30 no sábado é da Banda BlackDoze, que promete conquistar o público com uma mistura de ritmos que vai do rock ao funk, passando pelo reggae e R&B.

Destaque no Esporte – Quem vai estar batendo uma bola com o público neste sábado, 11, a partir das 14h, é o Neném, atleta de futebol de areia, nove vezes Campeão do Mundo pela Seleção Brasileira de Beach Soccer. Ele vai ministrar clínica e proporcionar uma troca de experiência com quem estiver na Praia de Costazul. Já no domingo, 12, acontecerá um jogo de apresentação do Legends Brazil Soccer, às 16h, também com grandes nomes do futebol.

O Sesc Verão Rio das Ostras 2020 é uma realização do Sesc RJ, com correalização da Prefeitura de Rio das Ostras e Sindicomércio, e apoio do Governo do Estado do Rio e Sebrae.

Para ficar por dentro do que está rolando no Sesc Verão Rio das Ostras 2020, baixe o APP pelos links – Play store https://bit.ly/36jUGyg e Apple Store https://apple.co/369dBvV.