Paulo Gustavo: São Clemente divulga sinopse do enredo em homenagem ao ator

“Minha vida é uma peça!”. Esse é o enredo que a escola de samba São Clemente, do Grupo Especial, vai defender no Carnaval 2022, uma homenagem ao comediante Paulo Gustavo. A agremiação foi a última a divulgar a sinopse que vai cruzar a Marquês do Sapucaí no ano que vem. O humorista morreu em maio desse anos após perder a luta contra a Covid-19 e a família do humorista já aprovou a temática.

A escola divulgou na quinta-feira (29) o enredo, que é assinado pelo carnavalesco Tiago Martins e por várias outras mãos, como pesquisadores, Família Clementiana e pelo Povo Brasileiro Fã de Paulo Gustavo.

O desfile será dividido em cinco momentos: O céu de PG, Triunfo de Hermínia, Thales e filhos, Bondedazamigas e Mãe Diva Déa. Esses momentos vão contar a trajetória do ator desde a infância, descobertas, trabalhos na televisão e cinema, família e paternidade até as homenagens que recebeu após o falecimento, como o nome da rua em Icaraí, que passou de Rua Coronel Moreira César até Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí.

A amarela e preta da Zona da Sul ia levar o enredo Ubuntu para a avenida do samba, mas mudou a temática após a morte de Paulo Gustavo. Essa não é a primeira vez que o ator foi destaque na escola já que em 2013 desfilou como dona Hermínia. “A família adorou o enredo e todos ficaram muito emocionados. A gente espera que eles estejam sim conosco no dia do desfile”, contou Renato Almeida Gomes, presidente da agremiação.

Nas redes sociais a irmã do comediante, Juliana Amaral, ela agradeceu ao presidente da escola e mostrou emoção com essa divulgação.

A São Clemente será a quarta escola a desfilar no dia 27/2 (domingo de carnaval) pelo Grupo Especial.

Raquel Morais