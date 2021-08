Paulo Gustavo: São Clemente define 3 sambas finalistas do enredo em homenagem ao ator

No último sábado, 29, a escola de samba São Clemente, do Grupo Especial, realizou a semifinal da disputa de samba para o próximo Carnaval. Com enredo “Minha vida é uma peça!”, uma homenagem para o ator e comediante niteroiense Paulo Gustavo, dos seis sambas três seguiram para a final: Thiago Meiners & Cia, Cláudio Filé & Cia e Rodrigo Índio & Cia. Os semifinalistas vão disputar nos próximos dias e a data da grande final não foi divulgada pela agremiação.

Thiago, Cláudio e Rodrigo concorreram com Nelson Amatuzzi & Cia, Helinho 107 & Cia e Ricardo Góes & Cia No último dia 21 outros quatro sambas foram eliminados: Liomar Pique Novo & Cia, Marcelo Adnet & Cia, Serginho do Porto & Cia, Eugênio Leal & Cia. A escola divulgou uma nota de felicitação para os vencedores. “Parabéns a todos os compositores que participaram da disputa até agora. E que venha a grande decisão!”, dizia a nota.

“Minha vida é uma peça!” é o enredo que a escola de samba vai defender no Carnaval 2022, uma homenagem ao comediante Paulo Gustavo, que morreu por complicações da Covid-19 em 4 de maio. A agremiação foi a última a divulgar a sinopse que vai cruzar a Marquês do Sapucaí no ano que vem. O enredo é assinado pelo carnavalesco Tiago Martins e por várias outras mãos, como pesquisadores, Família Clementiana e pelo Povo Brasileiro Fã de Paulo Gustavo.





O desfile será dividido em cinco momentos: O céu de PG, Triunfo de Hermínia, Thales e filhos, Bondedazamigas e Mãe Diva Déa. Esses momentos vão contar a trajetória do ator desde a infância, descobertas, trabalhos na televisão e cinema, família e paternidade até as homenagens que recebeu após o falecimento, como o nome da rua em Icaraí, que passou de Rua Coronel Moreira César até Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí.

Essa é a segunda vez que a amarela e preta da Zona da Sul leva a temática Paulo Gustavo para a avenida. Em 2013 o ator foi destaque na escola e desfilou como dona Hermínia. A São Clemente será a quarta escola a desfilar no dia 27/2 (domingo de carnaval) pelo Grupo Especial.

VIRADOURO

A Unidos do Viradouro, queridinha de Niterói, também promoveu a semifinal do concurso de samba-enredo. De acordo com nota da agremiação as quatro obras semifinalistas foram de: Lucas Neves, Claudio Mattos, Thiago Meiners, Luiz Anderson, Rodrigo Rolla, Teteco, Rodrigo Alves, Thiago Savanna e Marquinho Mineiro; Oswaldo Mendes, Cara De Macaco, Ribeirinho, Rimas Oliveira, Sodré, Reinaldo Guimarães, Marisa Dantas, Oswaldo Dantas, Paulo Siqueira e Beatriz Trindade; Claudio Russo, Júlio Alves, Rildo Seixas, Dadinho, Manolo, Anderson Lemos e Júnior Fionda; Felipe Filósofo, Fabio Borges, Ademir Ribeiro, Devid Gonçalves, Lucas Marques e Porkinho.





A previsão é que na terça-feira (31) a noite a escola anuncie os três finalistas. A Viradouro será a quinta escola a desfilar no Domingo de Carnaval com o enredo: “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, dos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon.