Paulo Gustavo recebeu transfusão de sangue

O médico Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, revelou pelas redes sociais que o comediante está recebendo bolsas de sangue durante devido ao tratamento contra as complicações da Covid-19. De acordo com a postagem feita por ele hoje (7), Gustavo está aos poucos apresentando melhora.

“O caminho é longo e tortuoso, às vezes encontramos umas pedras, mas o destino final certamente é a cura! Sabemos que, por causa da Ecmo (circulação extracorporea em membrana, que é o pulmão artificial) ele tem que ficar anticoagulado, perde um pouco de sangue, e por isso precisou tomar algumas bolsas de sangue”, publicou.

Paulo Gustavo está internado em um hospital do Rio de Janeiro desde o dia 13 março, e atualmente é tratado com o ECMO, uma espécie de “pulmão artificial”. Bretas fala ainda que, assim como ele, certamente milhares de pessoas estão precisando de sangue nos hospitais, e a pandemia tem dificultado as doações, pelo medo de sair e se expor e incentiva a doação de sangue.

“Se você não mora no Rio, doe mesmo assim na sua cidade! Todo o Brasil precisa de doações e a sua vai fazer diferença”, concluiu.