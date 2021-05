Paulo Gustavo ganha mural em sua homenagem em São Paulo

Nascido em Niterói, o ator Paulo Gustavo, que faleceu em 4 de maio por complicações da covid-19, deixou um legado que será para sempre lembrado por admiradores de todo o Brasil e do mundo. Prova disso é que, na cidade de São Paulo, uma homenagem muito especial foi feita para o artista. A iniciativa partiu do artista plástico Paulo Terra.

Na parede de um imóvel, no bairro do Campo Limpo, Zona Sul da capital paulista, Terra, em parceria com os também artistas Pedro Terra e Edy HP, pintou um mural em que aparece o rosto do ator, ao lado de uma de suas personagens mais marcantes: a divertidíssima Dona Hermínia, da peça de teatro e da série de filmes Minha Mãe é Uma Peça.

Segundo o artista plástico relata em suas redes sociais, ele conseeuiu uma autorização especial dos proprietários do imóvel para fazer a homenagem. Também nas redes, Paulo Terra publicou um vídeo que mostrou o passo a passo do processo de construção da homenagem.