Paulo Gustavo ganha homenagem do cartunista Maurício de Souza

O cartunista Maurício de Souza fez uma homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo, falecido na última terça-feira (4) vítima da Covid-19, com um desenho em que aparece junto aos personagens clássicos da Turma da Mônica.

Na imagem, divulgada nas redes sociais na noite desta sexta-feira (7), Gustavo aparece envolto em um arco-íris e cinco crianças da turma seguram uma placa com a frase “Obrigado, Paulo Gustavo. Junto às crianças estão suas mães com bobs no cabelo em referência a sua personagem mais conhecida, a Dona Hermínia, que inspirada na mãe do humorista, Déa Lúcia.

Na publicação, Souza comentou sobre a importância da obra de Paulo Gustavo para a comédia brasileira. “Paulo Gustavo trouxe tantas cores para nossas vidas. Descanse em paz, querido amigo. Você é eterno”, disse na publicação da página da Turma da Mônica.