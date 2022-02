Paulo Gustavo: Emoção marca Cidade do Samba com desfile da São Clemente

A Cidade do Samba continua, nesse domingo (27), recebendo a prévia dos Desfiles da Escolas de Samba que foram transferidos para o feriado de Tiradentes, em 21 de abril. A abertura será do Cordão da Bola Preta e apresentação de 6 escolas, entre elas a queridinha de Niterói, Unidos do Viradouro. No sábado (26) também se apresentaram seis agremiações (totalizando as 12 escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro), com momento de emoção para o ‘mini desfile’ da São Clemente, que defende o samba-enredo “Minha vida é uma peça”, uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu por complicações da Covid-19 em 4 de maio de 2021.

A versão compacta na Cidade do Samba, onde fica os barracões das Escolas de Samba, é organizada pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).

A São Clemente desfilou pela Cidade do Samba com início no Palco Principal e nenhum familiar do ator Paulo Gustavo esteve no evento. O desfile teve presença de integrantes da bateria, intérpretes oficiais, passistas além dos casais de mestre-sala e porta-bandeira.

Leozinho Nunes, intérprete da escola, falou sobre a versão pocket do desfile. “É difícil falar. Depois desse show que a São Clemente deu. Cantar Paulo Gustavo vai ser muito emocionante na avenida. A Sapucaí toda vai se emocionar com o grande desfile. Estamos preparados e se o desfile fosse amanhã, a São Clemente estaria pronta para a avenida. Eu me identifico com a irreverência do Paulo Gustavo e o presidente e a direção da escola sempre está em contato com a família do Paulo Gustavo. A Dona Déa se emociona e chora e se Deus quiser ela vai estar lá com a gente”, contou.

O samba enredo é uma parceria de Cláudio Filé, James Bernardes, Arlindinho Neto, Braguinha, Colaço, Marcus, Lopes, Caio, Tinguinha, Danilo, Gustavinho, Kaike Vinicius e Igor Leal. O carnavalesco Tiago Martins assina o desfile.



Nesse domingo desfilam:

– Paraíso de Tuiuti;

– Unidos da Tijuca;

– Estação Primeira de Mangueira;

– Mocidade Independente de Padre Miguel;

– Acadêmicos do Grande Rio;

– Unidos do Viradouro;

Fotos e vídeo: André Freitas