Paulo Gustavo é homenageado em samba-enredo da São Clemente

A São Clemente escolheu o samba-enredo da parceria de Cláudio Filé, James Bernardes, Arlindinho Neto, Braguinha, Colaço, Marcus, Lopes, Caio, Tinguinha, Danilo, Gustavinho, Kaike Vinicius e Igor Leal para homenagear o ator Paulo Gustavo, tema do Carnaval da escola, em 2022.

No próximo ano, a São Clemente levará para Avenida o enredo “Minha vida é uma peça”, que será desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins. O autor do enredo é Milton Cunha. O anúncio oficial foi feito em vídeo gravado com Dea Lucia, mãe de Paulo Gustavo.

“Em primeiro lugar quero agradecer a São Clemente por toda essa homenagem que ela está fazendo para o meu filho. Todos nós estamos sendo homenageados e ele, principalmente, de onde ele estiver, certamente está feliz. Agora, nesse momento, eu vou poder apresentar o samba campeão. Estaremos todos na Sapucaí com Paulo Gustavo presente na São Clemente”, destacou Déa Lúcia.

O samba-enredo ‘Minha Vida é Uma Peça’ foi o grande vencedor da disputa

Um dos membros mais ilustres da São Clemente, o humorista Marcelo Adnet comemorou a escolha do samba-enredo e mandou um recado para os integrantes da escola.

“Fala galera clementiana! Bem, chegou ao fim mais uma disputa de samba-enredo. Depois de dores, alegrias, expectativas e festa, a São Clemente escolhe seu hino para o próximo carnaval, que homenageará o nosso querido e inesquecível Paulo Gustavo. Parabéns a Cláudio Filé, Arlindinho, James Bernardes e toda galera da parceria do samba vencedor. A partir de agora, todos nós, clementianos, temos um hino para o próximo carnaval. Vamos São Clemente, viva Paulo Gustavo!”, exalta o humorista.

Enredo: “Minha Vida é Uma Peça”



Compositores: Cláudio Filé, James Bernardes, Arlindinho Neto, Braguinha, Colaço, Marcus Lopes, Caio Tinguinha, Danilo Gustavinho, Kaike Vinícius e Igor Leal



Intérpretes: Arlindinho Neto e Evandro Malandro



* LETRA DO SAMBA *



O céu me sorriu

A irreverência me chamou

Eu vou…

Imortal a nossa relação

A bênção lhe dou

Num gesto de amor

Pra vc vestir preto e amarelo e sorrir

Atuar com Otelo e Derci

Pra plateia vibrar, gargalhar, delirar…

Na próxima cena, no primeiro plano

Nem só Marcelina, nem só Juliano

Milhões de herdeiros

Anunciando a mãe de todo brasileiro

Dona Hermínia mandou avisar que pode

Brincar na avenida e dizer no pé

Mulher com mulher, tudo bem

Homem com homem, também

O negócio é amar alguém

De “Thales” o amor venceu

O sentimento mais Fiel

Semente que gerou Romeu

Semente que gerou Gael

Exemplo de atitude

Pra uma nova geração

Corrente de amizade

Sempre em alta-tensão

Vai que cola

Esse meu despedaçado coração

Ah coração!!!

Sou eu a primeira plateia

Divina “ÍDEA”, dei luz ao seu brilho

A nossa vida é uma peça

Graças a você meu filho

São Clementes, aqueles que amam que cuidam que sentem

Mostrando a cara da nossa gente

“Rir é resistir seguir em frente”

Paulo Gustavo pra sempre!

Fotos: (divulgação Rafael Arantes/São Clemente)