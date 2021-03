Paulo Gustavo apresenta melhora nas últimas 72 horas

A equipe de produção do Paulo Gustavo confirmou que o ator apresentou uma curva de melhora mantida nas últimas 72 horas. O niteroiense está internado, após contrair a Covid-19, desde o dia 13 em um hospital particular em Copacabana e surpreendeu amigos, familiares e fãs após precisar ser entubado no último domingo, dia 21.

De acordo com o último boletim médico divulgado nas redes sociais ‘os quadros clínico, laboratorial e radiológico do paciente demonstram boa resposta ao tratamento instituído pela equipe profissional, sobretudo nas últimas 72 horas. Continuamos confiantes em sua plena recuperação’.

Paulo Gustavo continua com ventilação mecânica invasiva e artistas e familiares pedem orações e energia positiva para a recuperação do comediante.