Amiga de Paulo Gustavo posta depoimento emocionado

De acordo com o novo boletim médico divulgado hoje (19) o estado de saúde do ator e humorista Paulo Gustavo ainda é grave. Apesar disso, ele segue apresentando leve melhora. Internado desde o dia 13 de março em hospital na cidade do Rio de Janeiro com quadro de Covid-19, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva e permanece em situação grave, mas apresentando melhora.

Pelas redes sociais, a diretora Susana Garcia, amiga de Paulo, postou um depoimento emocionado. Em seu relato, ela afirmou que “conversou” com o ator e que ele deu sinais de reação durante uma visita que fez a ele no domingo.

“Ontem [domingo] foi um dia muito especial com você. Assim que cheguei, comecei conversando com você e vi na hora que aumentou a sua frequência cardíaca e a respiratória. Te perguntei se você estava me ouvindo e pedi pra você mexer a sua cabeça. Você mexeu duas vezes e tentou abrir a boca. Fiquei de mão dada com você e pedi pra você apertar a minha mão e você apertou fraquinho. Naquele momento, eu percebi que você estava conectado comigo e me ouvindo”, escreveu na postagem.

Pelo divulgado divulgado nesta segunda-feira (19), após intervenções como broncoscopias e alguns procedimentos cirúrgicos, os problemas mais urgentes foram contornados. “Felizmente, não surgiram novas complicações nos últimos quatro dias. O quadro clínico do paciente, embora ainda preocupante, é de estabilidade, com alguns sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares. Também verificamos boa responsividade aos pequenos estímulos Ainda há necessidade de mantermos a ECMO, assim como a ventilação mecânica”, diz trecho da nota.

A família e amigos de Paulo Gustavo tem usado as redes sociais para agradecer o carinho e as orações que ele tem recebido, e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus.