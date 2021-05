Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros (1979-2021)

Prólogo – Familiares e amigos de Luiz Guilherme da Matta, o nosso Lig, esta coluna já estava circulando quando soube de sua morte, não houve tempo para o merecido registro. Amigo, figura querida e muito conhecida na cidade, Lig deixou filhos, netos e muita saudade. Que Deus o tenha.

Esperava ver o Paulo Gustavo (https://bityli.com/nHDSo) de volta a TV, sério e sereno, dando entrevistas falando da sua terrível experiência enquanto esteve internado, e também dos planos, dos novos filmes, séries, peças, e, claro, falando de Niterói.

Eu via um final feliz naquela situação dramática porque o país está cansado de tanto sofrimento; a perda de Paulo Gustavo, um ator tão popular, seria uma overdose.

Infelizmente não foi assim.

Eu assistia ao Jornal da Band terça-feira e uma repórter entrou ao vivo em frente ao hospital dizendo que os médicos declaravam o estado grave de Paulo Gustavo “irreversível”, mas que ainda havia sinais vitais.

Mesmo criado em redações de jornalismo, onde a expressão “estado irreversível” significa morte iminente, optei pela esperança de um milagre de última hora. Até o fim, acreditei que o Paulo Gustavo fosse dar uma volta por cima e voltar a ajudar a fazer o Brasil brilhar com seus 220 volts de energia.

Infelizmente não foi assim.

A treva, a tal “gripezinha, e daí?” levou o ator de classe média, 42 anos, nascido e criado em Niterói que até o último segundo lutou para sobreviver. Sua morte foi anunciada por volta de 21:30 de terça-feira deixando o país ainda mais triste e deprimido. Como se não bastassem o desemprego recorde, a volta da inflação, os preços estupradores nos supermercados, a baderna das vacinas, os humilhantes telefonemas de “me empresta 100 reais para fechar o mês?”, a corrupção e tudo aquilo que tem asfixiado o cotidiano de uma maioria, já que a minoria estará sempre com o boi na sombra.

Não conhecia o Paulo Gustavo fora das telas. Uma única vez, há uns cinco anos, eu o vi dirigindo no para e anda eterno da rua Alvares de Azevedo, vidros abertos, respondendo aos cumprimentos de todos que passavam. Era um cara solar. Todos os que conviveram com ele dizem que ele era muito parecido com os seus personagens.

Há décadas, ele era um bebê no carrinho em uma bucólica travessa em Icaraí. Eu conversava com o Lig na porta da casa onde o avô de Paulo Gustavo, o querido e muito saudoso José Maria Monteiro de Barros, tinha consultório. O Lig disse apontando para o carrinho “esse é o neto do Zé, Paulo Gustavo”, e os pais, Déa Lucia e Júlio, sorriram orgulhosos. Com toda a razão.

O menino cresceu, batalhou porque acreditava em seu talento, em sua dedicação, em sua obsessiva paixão pela arte e se tornou recorde de público nos cinemas, teatros, canais de TV, streaming, mas continuou a ser o Paulo Gustavo de Niterói, cidade que amou e reverenciou ao longo de toda a vida.

Os fãs pedem e eu concordo. Paulo Gustavo, assim como o Cláudio Valério Teixeira, merece virar nome de rua, ou de um espaço cultural aqui na cidade. Afinal, o que o coronel Moreira Cesar, notório chacinador de pretos em Canudos (1896) e assassino do jornalista Apulcro de Castro (1883), editor do jornal “Corsário”, tem a ver com Niterói? E o presidente dos EUA Franklin D. Roosevelt, o que fez pela cidade? Por que os nossos vereadores em sua suada, extenuante, estafante labuta diária, dias úteis das 18 as 22 horas não trocam os nomes de vários ditos logradouros públicos por personagens mais ligados a história da cidade?

Existe uma gigantesca diferença entre não gostar e achar ruim. Muita gente pode não gostar de Paulo Gustavo, Roberto Carlos e Woody Allen, mas questionar o seu talento beira a loucura. Paulo Gustavo superlotou todos os lugares por onde passou porque tinha o dom natural de fazer rir, o dom de escrever, o dom de lutar para que tudo dê certo.

Ele nos deixa num dos momentos mais difíceis. O Brasil está carente de energias positivas como a dele e a de Claudio Valério Teixeira, gente que metia a mão na massa para ajudar Pindorama (https://pt.wikipedia.org/wiki/Pindorama) subir a ladeira. Mas pelo visto a treva é mais rebelde do que se imaginava e insiste em transformar a história presente numa nova versão do Mito de Sísifo.

Na mitologia grega, de tanto fazer atrocidades Sísifo foi condenado a, por toda a eternidade, rolar uma grande pedra de mármore com suas mãos até o cume de uma montanha, sendo que toda vez que ele estava quase alcançando o topo, a pedra rolava novamente montanha abaixo até o ponto de partida por meio de uma força irresistível, invalidando completamente o duro esforço despendido. Por esse motivo, a expressão “trabalho de Sísifo”, em contextos modernos, é empregada para definir qualquer tarefa que envolva esforços longos, repetitivos e inevitavelmente fadados ao fracasso.

Pensando bem, será Sísifo o Brasil? Será o Brasil Sísifo?

Paulo Gustavo foi o anti Sísifo. Todas as pedras que rolou morro a cima atingiram o cume merecidamente. Foram frutos de um trabalho árduo, duro, longo, de um homem que venceu, mas jamais deixou de homenagear a sua aldeia, a sua terra, a sua Niterói. Uma perda absolutamente lamentável.