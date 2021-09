Paulo Barros deve receber alta nesta semana, diz Tuiuti

Uma boa notícia para os fãs do carnavalesco Paulo Barros. A escola de samba Paraíno do Tuiuti, onde ele trabalha atualmente, divulgou, na manhã deste domingo (12), comunicado afirmando que o artista está bem e deve receber alta médica ainda nesta semana.

Barros está internado no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), unidade particular no Centro da cidade, para onde foi levado na noite de sexta-feira (10), após passar mal. De acordo com informações iniciais, ainda não confirmadas pela assessoria da agremiação, o carnavalesco teria sofrido um infarto.

Leia o comunicado na íntegra:

“O Paraíso do Tuiuti informa que o carnavalesco Paulo Barros permanece internado no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), sob cuidados médicos. O artista está com quadro clínico bom e estável, passando agora por uma série de exames de rotina. Há a expectativa de que ele possa receber alta no início desta semana. Paulo deu entrada na unidade de saúde após se sentir mal, na noite da última sexta-feira (10/09).”