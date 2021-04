Paulo Bagueira recebe novo superintendente da Águas de Niterói

O Vice-Prefeito de Niterói, Paulo Bagueira recebeu nesta terça-feira o novo superintendente da Águas de Niterói, Felipe Turon, que estava acompanhado do engenheiro Alexandre Boaretto, que está deixando a superintendência da concessionária do município.



Na visita, os dirigentes relataram sobre os planos da empresa para os próximos anos em Niterói e sobre projetos como a implantação de redes de esgotamento sanitário na região de Pendotiba e a melhoria e ampliação dos serviços em toda a cidade.



Também foi pauta da visita o Programa Ligado na Rede, que tem o objetivo de localizar, identificar, conscientizar, notificar e, caso não haja acordo, autuar imóveis que não estejam ligados à rede de esgoto do município de Niterói, notadamente na Região Oceânica. O trabalho é feito em conjunto com órgãos do município, como a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.



Bagueira lembrou que Niterói foi pioneira no Estado do Rio ao conceder seu serviço de distribuição de água e tratamento de esgoto e que ele foi defensor desse processo desde a origem. Hoje, a cidade conta com estações de tratamento de esgoto espalhadas pelo município, contribuindo para a despoluição de rios, praias e lagoas, e com praticamente 100% de seus moradores atendidos com água tratada e de boa qualidade.



“É um modelo de concessão que deu certo e faz com que Niterói sirva de exemplo. A cidade avançou muito nos últimos anos na área de saneamento básico, com a prefeitura adiantando, em comum acordo com a Águas de Niterói, cronogramas de investimento em saneamento básico”, disse Bagueira.





Legenda da foto:

Bagueira ao centro com Felipe Turon de máscara preta e Alexandre Boaretto de máscara branca.