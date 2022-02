Paulo Bagueira pode ocupar cadeira na Alerj

A cassação do mandato do deputado estadual Vandro Família (SDD), anunciada ontem (8) pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), abriu espaço para Paulo Bagueira ocupar uma cadeira na Casa de Leis fluminense.

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de novembro do ano passado, e determinava a cassação do deputado estadual Vandro Família (SDD), por irregularidades nas eleições de 2018. Após reunião realizada ontem, com deliberação, por unanimidade, dos 13 deputados que integram a Mesa Diretora da Alerj, o destino de Vandro foi sacramentado. Vandro Família é responsabilizado pela distribuição irregular de 217 cestas básicas a servidores públicos de Magé, em 2018. A defesa dele afirma que as cestas básicas foram ofertadas com base em uma lei municipal, que contempla com o benefício funcionários com remuneração mensal bruta de até R$ 1.500,00.

Desta forma, o Coronel Jairo, até então 1º suplente da legenda, que atualmente ocupa a cadeira deixada pelo atual secretário de governo Rodrigo Bacelar na Alerj, passa a ser o titular da vaga. E isso abre vaga para que Bagueira, agora 1º suplente, assuma uma cadeira, enquanto o deputado estadual Rodrigo Bacelar estiver licenciado para exercício de função em outro Poder.

A Tribuna entrou em contato com Paulo Bagueira, que através de sua assessoria de imprensa informou que o vice-prefeito de Niterói “está aguardando a convocação pela Alerj para analisar os próximos passos que poderá tomar”.

Bagueira está há 1 ano e 1 mês no cargo de vice-prefeito de Niterói e é pré-candidato à deputado. No entanto, como Bacelar deverá concorrer à reeleição, tendo que, para isso, desincompatibilizar-se do cargo de secretário até 180 dias antes da eleição, ou seja, até o início de abril, considerando que o pleito será em 2 de outubro, Bagueira não chegaria a ficar sequer dois meses no cargo. Há, ainda, questões jurídicas a serem ponderadas, ou seja, se ele poderia exercer a função transitória de deputado sem perder o mandato de vice-prefeito.

Em 04 de novembro de 2020, a Vigésima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em decisão do Desembargador João Batista Damasceno, entendeu que “posse no segundo cargo eletivo implica renúncia ao cargo anteriormente ocupado e quem renuncia a direito não pode pretender voltar a exercê-lo”.

Caso Bagueira seja convocado e não aceite assumir o cargo, a vaga deve ser ocupada pela agora 2ª suplente, a gonçalense Paula Tringuelê, com base eleitoral em Guapimirim, município onde já foi primeira-dama e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos. Ela é advogada e tem 47 anos.