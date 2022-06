Paul McCartney faz 80 anos neste sábado

Luiz Antonio Mello

Em 1967, Paul McCartney tinha 25 anos quando gravou com os Beatles “When I’m Sixty Four” (“quando eu tiver 64”), faixa do lendário álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

Na música, Macca faz uma previsão sobre os seus 64 anos. Lá pelas tantas, ele canta “Quando eu tiver 64/ Eu posso ser útil, consertando um fusível/ Quando suas luzes apagarem/ Você poderia me tricotar um suéter perto da lareira/ Nas manhãs de domingo iremos dar uma volta/ Fazendo o jardim, cavando a erva daninha/ Você ainda irá precisar de mim, ainda irá me alimentar.



A letra de “When I´m Sixty Four” ainda sendo escrita por Paul

Pois é, 55 anos se passaram desde a gravação da música; Paul passou batido pelos 64 anos e comemora, nesse sábado (18), a bagatela de 80 anos em plena produção. Gravando discos, fazendo turnês, dando entrevistas, produzindo vídeos. Merecidamente é um dos maiores bilionários do mundo do entretenimento, mas se depender dele o show não vai parar.

O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), dono de um dos maiores bancos de dados da América Latina, fez um levantamento sobre as suas obras musicais.

Paul McCartney tem 1.254 músicas e 3.175 gravações cadastradas no Ecad. O estudo apontou as 20 canções de sua autoria mais gravadas por outros intérpretes. As cinco primeiras colocadas do ranking foram “Yesterday”, “Eleanor Rigby”, “Let it be”, “Hey Jude” e “Lucy in the sky with diamonds”.

Com Linda McCartney (1941-1998) e filhos

Já no ranking das suas canções mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos, a primeira posição ficou com “Day tripper”, seguida por “Come together”, “Hey Jude”, “Help” e “Yesterday”.

No Brasil, Paul teve, nos últimos cinco anos, mais de 75% dos seus rendimentos em direitos autorais de execução pública musical provenientes dos segmentos de Shows, Rádio e TVs. Os seus direitos autorais musicais são garantidos no país por meio de contratos de representação firmados entre as associações brasileiras e estrangeiras.

Ranking das músicas de autoria de Paul McCartney mais gravadas por outros intérpretes

1 – Yesterday – John Lennon/Paul McCartney; 2 – Eleanor Rigby – John Lennon/Paul McCartney; 3 – Let it be – John Lennon/Paul McCartney; 4 – Hey Jude – John Lennon/Paul McCartney; 5 – Lucy in the sky with diamonds – John Lennon/Paul McCartney; 6 – Blackbird – John Lennon/Paul McCartney; 7 – And I love her – John Lennon/Paul McCartney; 8 – Come together – John Lennon/Paul McCartney; 9 – Michelle – John Lennon/Paul McCartney; 10 -A hard day’s night – John Lennon/Paul McCartney;11 – With a little help from my friends – John Lennon/Paul McCartney; 12 – The long and winding road – John Lennon/Paul McCartney; 13 – Help – John Lennon/Paul McCartney; 14 – Day tripper – John Lennon/Paul McCartney;15 – All my loving – John Lennon/Paul McCartney; 16 – In my life – John Lennon/Paul McCartney; 17 – Can’t buy me love – John Lennon/Paul McCartney; 18 – Ticket to ride – John Lennon/Paul McCartney; 19 – The fool on the hill – John Lennon/Paul McCartney; 20- Across the universe – John Lennon/Paul McCartney; 21- Here, there and everywhere – John Lennon/Paul McCartney; 22 – Strawberry fields forever – John Lennon/Paul McCartney.

Com a atual mulher Nancy Shevell

Ranking das músicas de autoria de Paul McCartney mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública:

1 – Day tripper – John Lennon/Paul McCartney; 2 – Come together – John Lennon/Paul McCartney; 3 – Hey Jude – John Lennon/Paul McCartney; 4 – Help – John Lennon/Paul McCartney; 5 – Yesterday – John Lennon/Paul McCartney; 6 – Let it be – John Lennon/Paul McCartney; 7 – A hard day’s night – John Lennon/Paul McCartney; 8 – All my loving – John Lennon/Paul McCartney; 9 – I want to hold your hand – John Lennon/Paul McCartney; 10 – Ticket to ride – John Lennon/Paul McCartney.