Patrulhamento leva sensação de segurança a frequentadores da Rua da Caminhada

O patrulhamento ostensivo da Operação São Gonçalo Presente na Rua Jaime Figueiredo, a ‘Rua da Caminhada’, e a consequente diminuição dos roubos na via têm influenciado positivamente para a expansão de estabelecimentos comerciais e maior movimentação de pedestres. Esse resultado tem sido alcançado através das ações de policiamento rotineiras realizadas pela Operação.

A Rua da Caminhada, como é conhecida popularmente, começa na esquina da Rua Abílio José de Matos, no Porto da Pedra, e vai até o início da Rua Visconde de Itaúna, no Paraíso. Diariamente, é fechada ao tráfego de veículos pela manhã e à noite, para que a população possa fazer atividades físicas. A área já foi alvo de constantes assaltos ao longo dos anos, mas os índices de roubos têm diminuindo gradativamente com o patrulhamento que tem sido realizado.

O trecho, que corta os bairros do Porto da Pedra, Camarão, Mangueira, Parada 40, Porto Novo, Patronato e Paraíso, recebe a atuação de agentes do São Gonçalo Presente diariamente com auxílio de duas motos e duas viaturas ao longo de mais de dois quilômetros da ‘Rua da Caminhada’, entre o horário de 5h às 23h.

A Secretaria de Ordem Pública estruturou um planejamento de atuações que vão desde o ordenamento urbano à segurança pública dos empresários e moradores locais. De sexta a domingo, a Rua Jaime Figueiredo recebe operações de fiscalização e organização do espaço público, através da ‘Operação Cidade em Ordem’.

O secretário de Ordem Pública, Major David Ricardo, afirma que foi preparado um planejamento de ações especiais para o local.

“Seguindo as diretrizes do prefeito Capitão Nelson e ouvindo os moradores da ‘Rua da Caminhada’, preparamos um planejamento especial para a localidade. A Secretaria de Ordem Pública tem feito fiscalizações noturnas nos bares e restaurantes, de sexta a domingo, em conjunto com a Subsecretaria de Posturas, Guarda Municipal, Transportes, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e 7º BPM, com intuito de coibir o som alto e a ocupação irregular no passeio público, buscando a organização desta importante via”, disse David.

O secretário ainda reforça a diminuição nos índices de criminalidade na localidade e a parceria com o 7º Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo.

“Em parceria com o 7º BPM, reforçamos o policiamento da região com as constantes rondas, contando com duas viaturas e duas motos, com objetivo de inibir a prática criminosa. Desde então, estamos com zero roubos na localidade, tanto aos estabelecimentos comerciais quanto a transeuntes e veículos. É um marco para a cidade entregar um serviço público de qualidade, permitindo que os gonçalenses possam usufruir desse espaço tão significativo no coração da cidade. Nota-se que a integração entre o 7º BPM e a Prefeitura de São Gonçalo tem sido fundamental para alcançarmos o objetivo da segurança pública qualitativa ao cidadão”, contou o secretário.

Para Nilton Melo, 45 anos, funcionário de uma loja de construção na Rua Jaime Figueiredo, o patrulhamento tem ajudado a diminuir os constantes assaltos que aconteciam na avenida.

“A segurança está bem melhor. Inclusive, presenciei uma tentativa de assalto perto do Clube Tamoio, onde um rapaz assaltou uma mulher e os agentes do São Gonçalo Presente chegaram e o prenderam. O policiamento está bem atuante, quase toda hora vejo os agentes passando na rua. Após a presença deles, houve uma diminuição nos assaltos que aconteciam aqui na rua ”, afirmou Nilton.

Já Alair Lessa, 62 anos, caixa de uma panificadora, afirma que todas as pessoas comentam sobre a segurança na área.

“Eles passam sempre por aqui. Os assaltos diminuíram bastante. Todas as pessoas que passam pela rua comentam sobre isso. As vendas melhoraram e as pessoas se sentem muito mais seguras para fazer suas compras ”, concluiu Alair.

Índices de criminalidade – No mês de dezembro de 2021, a cidade conseguiu uma redução de 45,75% nas ocorrências relacionadas a roubo de veículos, sendo o menor número já registrado desde 2010. Os roubos de pedestres também tiveram queda com diminuição de 35,40%, se tornando o menor número registrado desde 2004. O roubo de carga também teve uma drástica diminuição, com queda de 58,70%.