Patrulhamento em Niterói conta com mais 180 policiais e guardas municipais

A Prefeitura de Niterói vai convocar mais 80 guardas municipais para reforçar a segurança no município durante o período de contenção e isolamento social para prevenção ao coronavírus. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Neves, que revelou ainda a negociação com o governo do estado para aumentar o efetivo do Niterói Presente com mais 100 homens, entre policiais militares e agentes civis.

“Nós estamos em um período muito peculiar e, por isso, o Gabinete de Crise decidiu reforçar as ações de Segurança Pública em Niterói. Os novos policiais e agentes civis do Niterói Presente vão atuar especialmente nas áreas de divisa da nossa cidade, principalmente na Região Norte”, explicou o prefeito.

