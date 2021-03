Patrulha Maria da Penha passa a atender 24 horas em Búzios

A Patrulha Maria da Penha da cidade de Búzios, passou a fazer atendimento 24 horas por meio do aplicativo Whatsapp a partir de terça-feira (30). Inaugurada no último dia 8, no Dia Internacional do Mulher, pela Secretaria da Mulher e do Idoso, a patrulha vem se mostrando como uma importante ferramenta de atendimento às vítimas de violência doméstica.

A secretária municipal da Mulher e do Idoso, Danielle Guimarães, afirmou que a nova ferramenta vai facilitar o contato com as mulheres vítimas de violência doméstica. “Praticamente todas as pessoas possuem um aparelho com esse aplicativo. Contamos com outra vantagem, também, quanto ao envio da mensagem, que pode ser enviada a localização junto. Vai agilizar muito o procedimento”, explicou.

Para Otávio Azevedo, comandante da Guarda Municipal, o serviço ampliará o atendimento na cidade. “A ferramenta possibilitará um atendimento mais rápido e eficiente, oferecendo mais acessibilidade e desenvolvimento ao trabalho prestado pelos agentes”, disse

As mulheres que necessitarem de atendimento podem entrar em contato com os agentes lotados na patrulha pelo Whatsapp no número (22) 99103-9695.