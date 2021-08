Patrulha Escolar conscientiza sobre medidas preventivas contra a Covid-19 em sala de aula

Com o intuito de orientar os alunos sobre a importância das medidas contra a Covid-19 a equipe da Patrulha Escolar da Guarda Municipal de Niterói participou de uma palestra na Escola Municipal Heitor Villa Lobos, na Ilha da Conceição. A higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfeção de ambientes foram algumas das medidas abordadas na palestra.

“A Patrulha Escolar tem feito um trabalho estratégico, levando para as escolas orientações sobre as medidas preventivas contra a Covid-19 e a importância da vacinação. E, por sua vez, os alunos são multiplicadores dessas informações. Eles levam conhecimento para as famílias e essas informações se multiplicam na cidade”, explica o subinspetor da Guarda Municipal, Paulo Brito.

Além das palestras, as equipes da Guarda Municipal realizam ainda patrulhamento preventivo e atividades com alunos e professores sobre o perigo das drogas; bullying e violência escolar; educação no trânsito e até mesmo primeiros socorros.

”A Prefeitura de Niterói tem avançado na vacinação, inclusive com previsão de imunização de adolescentes a partir de 12 anos, mas é importante a conscientização de que mesmo vacinados, precisamos manter o uso de álcool em gel, máscaras e distanciamento social”, explica o coordenador da Patrulha Escolar, Renato Macedo.

As rondas nas escolas são diárias e realizadas com viaturas devidamente identificadas. Cinco veículos da Patrulha Escolar operam nos colégios do Município. Além disso, as rondas contam com o apoio da Coordenadoria de Trânsito da Guarda Municipal, que utiliza três motos, duas bicicletas e uma viatura apoiando os guardas municipais durante a patrulha, nos horários de saída dos colégios.

Em caso de emergência, alunos, pais ou professores podem acionar a Patrulha Escolar através do número 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

A escola da rede municipal ou privada que quiser solicitar a realização de palestras pela Patrulha Escolar pode agendar através do e-mail: inspetoriageralgcmn@gmail.com