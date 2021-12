Patrocínios públicos ao esporte estão em xeque na Câmara Federal

A Carta Constitucional de 1988 estabeleceu como dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais como direito de cada um. Para tanto, devem ser observados a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento; a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; e o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional.

No entanto, os deputados federais Felipe Carreras (PSB-PE) e Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), entendem que o patrocínio estatal ao esporte deve ser debatido de forma aprofundada. Para isso, propuseram a realização de uma audiência pública na Comissão de Esporte da Câmara Federal, que acontece na próxima terça-feira (7), às 15h.

Os parlamentares questionam “quais os critérios, quais modalidades, e se esses patrocínios vêm atendendo em sua plenitude a finalidade social” dos patrocínios esportivos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, apesar de reconhecerem que estas instituições exercem papel fundamental na promoção do desporto no país.

O velejador niteroiense Lars Grael, da entidade Atletas pelo Brasil; e Pedro Duarte Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, confirmaram presença na audiência.

Foto: Rodolfo Stuckert/Acervo Câmara dos Deputados