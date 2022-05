Patrimônio natural: Horto do Fonseca completa 116 anos

O Jardim Botânico de Niterói, ou simplesmente Horto do Fonseca, localizado na Alameda São Boaventura, completa 116 anos nesta segunda-feira (16). O lugar é mágico. Em oito mil metros quadrados, oferece uma grande diversidade de entretenimento dentro de um único espaço e tem sido a primeira opção para as famílias que buscam lazer de qualidade na cidade, principalmente aqueles que moram na Zona Norte.

Foto: Rafaela Batista

O Horto do Fonseca traz muitas histórias e está nas vidas de muitos niteroienses. O local já abrigou um zoológico, que foi fechado em 2010. Hoje em dia o local conta com parquinhos, quiosques, feirinha artesanal, quadra de futebol, pista de skate, bancos para conversas ou mera contemplação ao som dos pássaros sobrevoam o lugar.

Cristina Carvalho é avó do Breno, de apenas 3 anos. Ela conta que sempre ao horto, seja para levar o neto ou para fazer a sua caminhada matinal.

Foto: Rafaela Batista

“Eu adoro vir aqui, até porque na Alameda não tem nenhuma praça. E ter esse espaço é maravilhoso, ainda mais para trazer as crianças cheias de energia que precisam brincar. Esses parquinhos são uma verdadeira salvação para as crianças e para as avós também”, comentou Cristina.

O lugar é puro verde, cercado de plantas e árvores como jatobás, jequitibás, jacarandás e sapucaias. Há sempre shows e atividades para a população ter o seu momento de descanso, principalmente aqueles que querem descansar a mente após uma semana agitada de trabalho. O Horto é democrático, agrada a todos os públicos, como os skatistas que aproveitam as pistas para treinar as suas manobras.

HISTÓRIA

Foto: Rafaela Batista

O espaço que foi criado em 16 de maio de 1906, tem uma área total de 387 mil metros quadrados. É mantido pela Prefeitura de Niterói, em parceria com a Secretaria de Agricultura do Governo do Estado

Atualmente, a Prefeitura de Niterói realizou diversas obras de revitalização no Horto Botânico de Niterói orçado em aproximadamente 7 milhões de reais em uma parceria com o Governo Estadual.

Foi construído no local do Jardim Zoológico, uma área de lazer que conta com aproximadamente 8 mil metros quadrados, divididos entre pistas de patins e caminhada, playground, local de convivência, quiosques, banheiros, bicicletários, coreto reformado, duas academias, rotas de acessibilidade para portadores de deficiência e conta também com um belo lago na parte da frente. Os visitantes podem praticar atividades físicas ou andar de skate.