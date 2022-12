Patrimônio imaterial de Niterói, italiano é o ‘queridinho’ das lanchonetes

Foi sancionado ontem (28), o Projeto de Lei que define o tradicional salgado “italiano” como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Niterói. Conhecido por diferentes nomenclaturas em outros lugares, como “joelho”, no Rio de Janeiro, e “enroladinho”, em no interior do Estado, a iguaria se tornou um dos principais símbolos culturais da cidade.

Graças à imensa popularidade do salgado, o italiano é o “carro-chefe” de inúmeras lanchonetes na cidade, que se especializaram no produto. Mauro da Cunha é gerente do Mattinata, que fica em Icaraí. Ele contou que embora a rede, original de Niterói, esteja se expandindo para a capital, continuará sendo vendido como italiano.

“O italiano é nosso carro-chefe. Temos vários tipos de italianos. Com cebola, sem cebola, com catupiry, quatro queijos, queijo-minas, frango… a gente vende uns 600 por dia. A nossa qualidade é muito boa. Mesmo fora de Niterói, vai ser sempre italiano. Vamos para o Rio e levar o italiano. Nada de joelho”, disse.

Mauro da Cunha, gerente do Mattinata – Foto: Vítor d’Avila

A lanchonete Hungara, que também fica em Icaraí, também está se expandindo para o Rio de Janeiro, mas jamais irá abrir mão do nome que virou patrimônio imaterial de Niterói. É o que garante André Erthal, um dos sócios do estabelecimento. Ele acrescenta que a disputa de “italiano contra joelho” na verdade é uma brincadeira sadia. O que importa é a qualidade do produto.

“Temos mais de 40 anos especializados em italiano. Apesar de a gente ter outras coisas, nosso carro-chefe é o italiano. Estamos virando franquia e levando o patrimônio de Niterói para o ‘outro lado da poça’. Vamos inaugurar em Ipanema, Itaipuaçu [Maricá] e no Centro de Niterói. Mesmo em Ipanema, nossa bandeira será o italiano, mas é tudo uma grande brincadeira”, frisou.

Salgado é o carro-chefe do Hungara – Foto: Vítor d’Avila

No Centro de Niterói, as duas unidades do Rei dos Sucos vivem lotadas. Jorge Hildo é proprietário da rede. O comerciante revelou que, por ser do Rio de Janeiro, até tentou vender o salgado como “joelho” em Niterói, mas, por conta da rejeição dos niteroienses, adotou a marca “italiano” e, hoje em dia, faz o maior sucesso.

“Quando cheguei aqui e montei o Rei dos Sucos, vindo do Rio, todo mundo chamava de italiano. Só que como eu vim de lá, chamava de joelho. Não deu certo. Fui me adaptando e hoje é italiano. Gostei dessa lei. O italiano é nosso carro-chefe. Nas duas lojas, devem estar saindo uns mil italianos por dia. O mais procurado é o tradicional, de queijo e presunto. É italiano, não existe joelho aqui”, destacou.

Jorge é proprietário do Rei dos Sucos – Foto: Vítor d’Avila

Novamente em Icaraí, a lanchonete CP até aposta em outros itens no cardápio, como coxinha e esfirra, mas não tem jeito. O que mais vende é o italiano. Carlos Arthur Mota, gerente da unidade da CP, se empolgou com a novidade e afirmou acreditar que isto vai atrair ainda mais clientes.

“Por dia a gente vende uma base de 600 italianos, fora os outros salgados. Temos coxinha, esfirra, mas o italiano é nosso forte. Temos vários sabores. Virou o ponto forte nosso, além dos sucos. Virar patrimônio imaterial aumenta a importância, deixa mais chamativo e, consequentemente, atrai mais clientes”, apostou.

Carlos é gerente da CP de Icaraí – Foto: Vítor d’Avila

Qual é o melhor?

Além da contenda “italiano contra joelho”, os niteroienses travam outra disputa particular. Qual lanchonete faz o melhor italiano? Michele Santana, secretária no bairro de Icaraí, é cliente assídua do Hungara.

“É muito bom sim. O meu preferido é o de quatro queijos. Venho todo dia no Húngara, que para mim é o melhor italiano que tem.”

Já Evelin Amado, vendedora de loja, que também trabalha em Icaraí, não abre mão de comer um belo italiano no Mattinata durante o horário do almoço.

“O italiano do Mattinata é muito bom. O melhor da rua. Gosto mais do tradicional, que é de queijo e presunto com cebola. Nem sabia que no Rio chamavam de joelho. Italiano é italiano.”

Proposta

A proposta é de autoria do vereador Jhonatan Anjos (PDT) e foi aprovada, na Câmara Municipal, em novembro, quando seguiu para sanção do prefeito Axel Grael (PDT). Segundo o autor, o projeto não apenas reconhece a importância do italiano, mas também coloca fim na discussão sobre o nome do salgado, pelo menos em Niterói.

“Neste sentido, a gastronomia pode ser abordada como uma categoria que pertence ao campo do patrimônio cultural imaterial, pois engloba saberes, lugares, nomes de receitas e modos de fazer que comunicam algo sobre a identidade de um povo, transmitido de geração em geração. Os hábitos alimentares de um povo nos situam em relação a sua cultura gastronômica e sua sensação de pertencimento”, disse o vereador.

Ainda segundo o vereador, o salgado é presença obrigatória nas lanchonetes de todo o estado, capaz de tecer sensações de pertencimentos, de bairrismos e de acirrar rivalidades regionais, que disputam entre italiano ou joelho.

“Mais que um mero bairrismo, a maneira de denominar as coisas caracteriza e individualiza uma comunidade e a define. Aqui em Niterói, todo mundo sabe, é italiano! Pedir um italiano já dá água na boca, né? Mas joelho… Os cariocas que nos perdoem, mas joelho é só a parte do corpo”, complementou Anjos.