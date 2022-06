Patrícia Tavares – Vencendo todas as barreiras, rompendo preconceitos…

Para vencer preconceitos de todas as espécies, é preciso um exercício diário.

Não existe preconceito menor do que o outro, não existe preconceito mais admissível do que o outro. Tudo é preconceito e precisa ser vencido, banido, ultrapassado.

E todos nós precisamos saber que não existe uma hierarquia nos tipos de preconceitos. Todos os preconceitos são graves.

Preconceito é preconceito e precisa ser pensado, elucidado; precisa ser compreendido para ser banido, para que se possa vencê-lo.

O preconceito parte de uma visão de mundo pouco elaborada, repleta de ideias e certezas que não sobrevivem a um mínimo de reflexão ou exame crítico. Mesmo que uma pessoa esteja julgando outra e considerando, por qualquer razão, a oura pessoa como errada, menos etc. Quem é esse alguém que julga? Ela pensa que seu modo de ver, de avaliar, é o mais certo mais adequado? Mesmo que considere, não é? Cada um é um ser, com necessidades diferentes, com interesses diferentes que precisam ser respeitados acima de tudo. A forma de alguém ser não é melhor que a de nenhuma outra pessoa. Ninguém tem que julgar ninguém.

Mesmo diante de um erro da outra pessoa, é preciso se pensar que, se você nunca errou assim, pode um dia vir a incidir no mesmo erro e, mesmo que não cometa o mesmo “deslize”, poderá incidir em outro, porque todo mundo erra invariavelmente em alguma coisa e será assim até morrer, porque somos humanos

Então, quem é você para julgar alguém!? Menos “pompa”, menos arrogância, mais compreensão de si mesmo e dos outros, mais humildade para enxergar você e os outros e entender que somos todos iguais. Não existe ninguém melhor que ninguém.

Existem pessoas que “apontam o dedo” na forma do outro ser, vestir, comportar-se, julgam com estereótipos que consideram justificáveis, e não são.

Cada pessoa ou grupo é livre para escolher como se direcionar, para escolher o que considera melhor e mais adequado para qualquer necessidade, distração, prazer, amizade, amor… A expressão, comportamento, modo de viver, características, aparência física, sentimentos são individuais, e precisam ser livres, e são para serem respeitados por todos. Mesmo que você não compreenda, respeite, não é necessário compreender para respeitar, o respeito vem antes de tudo. Mas é muito bom buscar compreender, entender o universo do outro, as diferenças. Não é para todo mundo ser igual, isso não é natural.

Não é saudável todos sermos iguais.

O saudável é a diferença.

O preconceito, muitas vezes, resulta em atos de discriminação. Discriminar uma pessoa é tratá-la de forma injusta ou não aceitá-la em virtude de qualquer diferença, ou de algo que você não consiga aceitar, entender, ou que pela sua limitação considere ruim ou errado.

Amplie seu “mundinho”, somos tão pequenos, tão falhos.

Saia da “caixinha de fósforos” e veja que há espaço, alegria, bem-estar, há diversas possibilidades para todos.

Não limite o seu ser, queira ver amplo, amplie seus conhecimentos, seus entendimentos…

Cada um tem seu modelo de mundo, cada um tem a sua concepção do que é melhor, bonito, sexy, feliz, do que é amor, afeto…

O que é bom para você, pode ser ruim para o outro. O que é fácil para você, pode ser muito difícil e penoso para a outra pessoa…

O que é feliz para você, pode ser altamente infeliz para o outro…

Respeite as diferenças de todas as ordens.

Preconceito é para ser vencido, ultrapassado. O que necessitamos muito é de “tolerância” e “respeito” absolutos, irrestritos.

Você não precisa concordar, você não precisa achar bom… Você só precisa, acima de qualquer coisa, respeitar totalmente qualquer pessoa que viva diferente da sua vida, sinta diferente do que sente, enxergue a vida de outra forma…

Respeito absoluto. Melhores convivências.

Saber da insignificância e da significância de cada um de nós.

Seja feliz como queira, ame da forma que acredite, viva como considera melhor, e deixe o outro ser feliz, amar e viver como entender ser melhor.

Dessa forma, cultivamos a paz, a harmonia, a compreensão entre todos nós e isso é o melhor e o mais saudável para todos.