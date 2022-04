Patrícia Tavares: Sua aparência mostra uma coisa, sua energia mostra outra…

Sua aparência mostra uma coisa, sua energia mostra outra…

Sua aparência mostra uma coisa, sua alma mostra outra …

Deixe eu lhe dizer: O mundo não gira ao seu redor

Nem tudo é sobre você…

Existem muitas pessoas no mundo…

Existem pessoas que não conseguem ver além da suposta aparência, mas existem pessoas que conseguem ver além de tudo o que está estampado no rosto, aparentado no corpo.

(Falar a verdade/ Cidade Negra)

“A fim de saber a verdadeira verdade

Estamos a fim de saber, a fim de saber

A fim de saber a verdadeira verdade

Estamos a fim de saber, a fim de saber”

Existem pessoas que veem além, que conseguem enxergar almas, veem a verdade das emoções.

A alegria não está estampada no rosto, com sorrisos; ela consiste em sorrisos da alma.

É possível ver o que ninguém enxerga, o que comumente as pessoas escondem.

É possível fazer leituras do que não é visível, nem aparente, mas isso só enxerga quem é “vidente da alma”.

Pode ser que só acredite no que consegue ver, é um direito seu, mas dessa maneira será limitado.

As pessoas estão estacionadas em uma só possibilidade, a concretude do olhar, de ver o que é material.

Existe o além, demonstrar não é ser…

Talvez você precise ler Martin Buber e entender mais do Eu-Tu e sair da mediocridade, da mesmice de acreditar que alguém se resume em meio à aparência do ter.

Esconderijos secretos parecem perfeitos, leituras de palavras e o que elas parecem dizer. Saiba mais uma vez por repetição: Nem tudo é sobre você …

O sentimento é diverso, a composição é feita com muita gente e, às vezes, na solidão. A verdade só tem um lado, independente da visão, existem pessoas que enxergam, mas muita gente é sem visão.

Sorte ou azar, há quem veja além… Não existe esconderijo perfeito, apenas muita solidão, o vazio de almas aparentes e pessoas sem compreensão.

Não existem fórmulas para ver o que muitos não conseguem, apenas quem saiba enxergar profundo e se interesse por universos reais, em que ninguém sobressai, onde todo mundo é gente importante no caminho da evolução.

Mais uma vez: a vida não é só sobre você…

É sobre muito mais…

Não é porque a maioria não enxerga, que eu não saiba ver…

Existe muito mais tristeza do que felicidade em você… é muito claro para eu perceber…

Mesmo que não mostre ou não queira ver.

Muita verdade do “Ser” para todos que saibam e queiram ver além do seu umbigo, além da sua fonte de prazer…

Um mundo mais real e transparente para todos do planeta, a vida só acontece de fato onde existe a alma inteira e com coragem para “Ser” como pode “ser”, porque o “Ser” é diferente do “Ter”. Existe uma relação muito mais profunda entre quem “Você é” e quem “Você consegue Ser “.

Ser de verdade é mais profundo do que qualquer mostra aparente. Existe muito mais vida dentro da gente.