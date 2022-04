Patrícia Tavares – Sentimentos grandiosos são mais fortes em nosso mundo interior…

Natureza equilibrada, alma leve.

Harmonia potente com mais calma dentro da gente.

Os sentimentos empoeirados, lavados, limpos.

As emoções se organizando e combinando leveza com sentimentos bons.

Existem pessoas que sabem como serenar e ensinam para toda gente uma maneira de se desligar de tudo.

Tranquilidade e prazer são mais constantes para quem sabe deixar para lá.

Tudo pode ser menor, se podemos avaliar a grandeza do tempo e da vida.

Um bailar de querença vem acionar uma forma melhor de se relacionar.

Dedicação espontânea de afeto e também de muito amor.

Sensibilidade se transforma em várias cores, acentuando sensações e sentimentos melhores, alguns completamente diferentes do que a gente imaginou.

Chegada, partida, tudo na vida traz sabor, dissabor; não dá para improvisar como os atores, no percurso da vida tudo é feito ao vivo e a cores. Mudam os cenários, os contextos, as pessoas, mas a vida acontece da mesma forma, “Agora”.

Não desdenhe da natureza, do clima, dos animais, não fale mal de quem ainda não consegue alcançar seu patamar; tudo na vida é incerto, gira, transforma-se; hoje você está aqui, amanhã pode estar acolá.

Desvios da vida nos mostram o quanto somos imaturos, inexperientes, o quanto não conseguimos realizar tantas coisas sem deslizarmos…

Ponha mais energia nas suas mãos e realize, coloque mais alegria no seu coração e faz mais, traga mais potência para os seus pés e caminhe na direção do seu coração, ouça mais as suas intuições, construa suas pontes e passe de um lugar para outro.

Construa mais morada em seu coração e abrigue pessoas vazias de emoções, mostre para elas a sua humanidade e, com exemplo, não disfarce, escancare a verdadeira alma humana.

Use e abuse do seu cérebro, do seu raciocínio, não se acanhe e fortaleça sua inteligência emocional e, com isso, aprenda a não deixar ninguém brincar com a sua vida, e nem contaminá-lo com coisas menores.

Deixe tudo que não serve mais para trás, sem mais…

Pinte sua tela da vida com as suas cores preferidas, saia por aí cantarolando palavras bonitas, sentindo aquela brisa suave que surge.

Fale para o amor da sua vida o quanto o amor é válido, o quanto a vida é preciosa e não vacile, viva muito para si e para a própria vida, porque um dia tudo para e você vai embora…

Cérebro, mente, sentimentos e emoções: quanto mais equilibrados, mais ficamos harmonizados e criamos uma força grande dentro de nós.

Que a nossa natureza possa ser cultivada da melhor forma e possa ser traduzida e compartilhada ao mundo com muita leveza.

Que sejamos uma fonte de inspiração, que sejamos luz, paz, morada, templo, aconchego, vida, amor…

Nada faz sentido se não é sentido o afeto, o carinho e o amor.

Existe muita coisa no mundo, você pode viver qualquer coisa e tudo… mas tudo o que importa cabe dentro de nóse pode ser cultivado com cuidado, atenção e afinco e distribuído para qualquer um. Esses sentimentos, quanto mais oferecemos, mais crescem em nós; quando compartilhados ficam ainda maiores, multiplicam-se e nos asseguram um cheiro doce de bem-querer, alegria e felicidade para viver muito mais…

Assegure os sentimentos dentro de você, regue-os e deixe-os crescer como flores, só doçura e brandura no viver…

Beleza, afetuosidade, delicadeza, carinho, caminho possível de toda a vida dentro de você e para distribuir para todo mundo e saber ser mais leveza do que aspereza, independente do que for…