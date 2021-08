Patricia Tavares: Por mais que você se esforce para seguir adiante pode acontecer de se perder pelo caminho…

Tem momentos que é possível questionamentos sobre sua vida, sua profissão, suas ralações…

É possível pensar em mudar a rota, a direção do caminho… Olhar ao redor com cuidado e atenção, encarar de fato tudo que está acontecendo e não querer mais colocar paliativos onde exige transformações e mudanças, onde o coração aperta e entristece. Nesse contexto é necessário rever tudo…, conseguir encontrar uma nova forma direcionar-se em sua vida.

Muitas vezes as transformações podem causar dor, em primeiro momento podem desorganizar ainda mais o que já está bagunçado por dentro, porque toda mudança, transformação desorganiza um pouco para depois conseguir reorganizar, encaixar, arrumar e entender a nova ordem, os novos caminhos, novas buscas…

As vezes determinadas coisas estão com a validade vencida e precisamos investir em novas coisas… e muitas vezes não existe nenhum aviso prévio pra determinadas situações ocorrerem e os desgastes acontecerem na sua vida.

Pode ocorrer em algum momento, sua vida virar pelo avesso e ser inevitável atitudes, mudanças que podem parecer ruins, mas podem ser uma enorme oportunidade de modificar tudo, uma enorme oportunidade de recomeçar tudo de uma forma mais consciente e mais honesta com seu mundo interior, com quem se tornou…

Nem sempre o fluxo da vida, o que parece natural, é natural, muitas vezes vivemos no automático e isso não traz felicidade para ninguém…

Muitas escolhas que fez em um tempo passado foi com a consciência e maturidade daquela época, daquele tempo, com o que considerava importante naquela fase da vida, o tempo passa, as prioridades modificam e surgem novas formas de avaliar, entender, compreender fatos/escolhas, talvez uma escolha que foi feliz em um tempo, não é mais feliz em outro tempo e mais que isso, essa escolha tornou-se uma infelicidade, algo que não se encaixa neste novo tempo. É importante perceber e aceitar determinadas realidades interiores, determinadas realidades exteriores, conseguir reinventar situações e remontar novos acontecimentos de uma maneira mais saudável para o momento de agora. Respeitar você, respeitar as situações, o tempo…

Neste no momento talvez muitas coisas, pessoas precisem ficarem para trás porque não se encaixam mais com quem você é agora, e você também pode ter se tornado obsoleto, ultrapassado para o outro, para a nova forma do outro conceber a sua vida. Pode haver lamento, ganhamos, perdemos, abrimos mão do que fomos, do que o outro representou e não representa mais, não dá para fazer isso sem nenhuma dor, algum pesar, mas é preciso seguir, a vida é feita de atualizações, de novas concepções. de outras formas do viver, de novas possibilidades…de novas necessidades.

Pode contestar, mas é bom aceitar, a vida é cheia de nuances, de surpresas, de mutações e ninguém escapa disso…

É hora de se recompor, juntar tudo que é possível, levantar a cabeça, colocar sua dignidade bem alta, pode chorar um pouco, não é fácil rever conceitos, modificar condições estabelecidas e que pareciam tão consolidadas diante de um tempo na sua vida As vezes não é uma relação, é uma transformação total na profissão, fazer outras escolhas, mudar tudo, e pode ser que essa transformação seja radical, para vir a ter novas e maiores realização nessa vida…

A vida não é estática, não tem garantias infinitas em nada…, a coisa mais importante de saber: Você precisa ter algum brilho, alguma motivação maior para seguir em frente, para acreditar, para ter força e garra para ir até o apagar da velha chama”em todos os setores da vida…

A vida é mutável, tudo que vive ser transforma o tempo todo, isso não é ruim e sim uma condição da própria natureza da vida e de tudo que possui vida.

