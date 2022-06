Patrícia Tavares: O amor está no ar

É muito bom ter um mês para reverenciar o amor. A comemoração é dita como o “Dia dos namorados”, mas é para todo mundo comemorar o amor, lembrar o amor que transforma, o que impulsiona, acrescenta a vida da gente. Lembrar que, em um mundo tão complexo, com tantas guerras e conflitos, com tantos sofrimentos, quando encontramos um amor bonito e verdadeiro, é um bálsamo para seguirmos com mais elementos facilitadores.

Também é uma data importante para compreender o que não é amor e o que nunca será, entender mais sobre relações tóxicas, carências, dependências e se livrar de todo e qualquer embute. O que não for para ser bom, leve, natural, não é para ser cultivado como um amor.

Que fique ao nosso lado para comemorar, para dançar, para curtir a vida, alguém que torça por nossa felicidade, que queira nos ver alegres e que traga alegria também.

Entrelaçar as mãos, os sonhos incomuns, cantarolar a sinfonia da vida, um beijo bonito com paz, abraços “calientes”, olhares que se perdem no infinito de cada um… e um universo paralelo junto a quem nos enche de paz e de amor.

O sentido do amor é diferente, o sentido do amor cria um anticorpo para toda e qualquer experiência complexa do mundo e nos fornece a possibilidade de continuar com muitas esperanças na vida, nos outros e no próprio amor.

É bom viajar com uma pessoa com que temos afinidades e com que rimos, com quem damos boas gargalhadas.

Que nesse mês, seu investimento financeiro maior seja total em chocolates, vinhos, queijos e seu investimento de energia também seja total em beijos, abraços, afetos… O mês e o tempo estão propícios.

Não queira falar de outros assuntos neste mês.

Para este mês, ou para qualquer outro, só o que faça o olho brilhar, o coração ficar alegre, tudo que acrescente em nossa vida no dia a dia.

Só quem lhe dê um acréscimo de si mesmo, o restante a gente não confunde, não traz para um lugar tão importante.

É um momento importante para perceber quem realmente lhe atribui valor, quem se sente bem em sua companhia e com quem você também se sente tão bem.

Para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, para a vida toda, só coisas e pessoas que acrescentem a alma e só coração.

Amor de verdade, paz da alma, encontro bom, sensação, intimidade, sentimentos bons, boas sensações, bons acordos. Presença que transforma, assuntos diversos, delicadeza nos carinhos e suavidade nas falas.

Encontros de alma são raros, mas eles acontecem, não aceite menos de tudo que traz coisas lindas e boas.

Vamos celebrar o amor!

Chegou um convite interessante!

Chegou a companhia certa.

Vem a suavidade de quem consegue acessar a alma do outro com habilidade.

Cada um é uma potência individual. É muito maravilhoso quando unimos nossas potências a um outro alguém e é criada uma superpotência, e ninguém retira nada de ninguém, é só acréscimo, é só luz e percurso de trocas e contribuição.

Isso sim é afeto verdadeiro, amor bonito. Esse amor é para comemorar, para vibrar, para aceitar, para brindar, para querer… esse amor é para celebrar.

Esse amor nunca foi sorte. Esse amor é construção, dedicação, compreensão, verdade, naturalidade, desejo, atração, diálogo, gentilezas…

E, para finalizar, no mês do amor, lembre-se: O primeiro amor é o amor próprio, ninguém consegue amar com qualidade, com importância quando não olha para si mesmo , quando não se valoriza, quando não consegue fazer as pazes consigo mesmo.

É preciso dedicar-se primeiro a você, sentir-se muito bem em sua própria companhia, criar uma energia incrível de amor em torno de você e para o seu ser… Dessa forma, você emana muito afeto e é possível ter relações com mais conteúdo e sentimento, é possível ter encontros lindos …