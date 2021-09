Patrícia Tavares: Independente do que vier a me oferecer, eu me ofereço o melhor…

Seu comportamento não definirá o meu comportamento.

O que vem de você é seu, o que vem de mim é meu. Você pode dividir sua energia comigo, se eu lhe permitir…

Todo sentimento ofertado por alguém, seja um sentimento bom ou ruim, dependerá do receptor aceitar e concordar com a energia emanada por quem a enviou…Se não aceitar uma vibração, uma energia ruim emanada para você, com certeza, esta energia retornará para quem as enviou, ou se aniquilará.

Seu universo interior é sua responsabilidade! Meu universo interior é minha responsabilidade!

Ofereço-me paz, ofereço-me afeto. Eu me proporciono estar com pessoas afetuosas e gentis. Eu sou afetuoso e gentil com as pessoas. Eu me proporciono momentos agradáveis e alegres. Faço coisas que me fazem muito bem. Eu me direciono para ambientes agradáveis. Eu sou grato por tantas coisas bonitas e maravilhosas em minha vida. Sigo por caminhos que me levam exatamente a lugares serenos e de bem-estar.

Eu cuido muito bem de mim, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Eu sou o meu melhor abrigo! Eu me protejo muito bem! Eu pertenço a mim e a mais ninguém! Eu sou um ser ascensionado e Livre!

Seu comportamento comigo não define como me sentirei e nada define o meu comportamento. Como me sentirei, dependerá de tudo aquilo que tenho em meu mundo interior, dependerá de tudo que acredito, pratico e dou fé.

Nada atingirá você que não ressoe com a sua energia, que não seja semelhante ao que pensa, ou que não seja o que acredita.

Portanto, se alguém quiser colocá-lo em uma teia de emoções destrutivas e degradantes, observe quem você é, tudo que pratica para serenar seu ser. Observe a forma como comunga com a paz e os melhores sentimentos e não criará ressonância com a pessoa que está emitindo essa energia pesada e degradante. Recolha-se, faça uma oração de sua preferência ou simplesmente entoe mantras que goste e cante, procure palavras suaves em sua mente para afastar toda energia nefasta, independente do que possa ser dito a você de pesado. Você escolhe como se sentir…

Nenhuma energia baixa, destrutiva, ultrapassa um coração com amor, com afetos, com sentimentos mais puros… Tudo que vem direcionado de ruim, depreciador, voltará para quem o emitiu, ou seja, para sua fonte de origem…

Sejamos luz, a luz enfrenta qualquer escuridão sem ser ofuscada.

Não é brigando, muito menos rebaixando sua energia com aqueles que estão lhe desejando coisas estranhas que irá se proteger, não é medindo forças, e sim purificando-se com tudo que tem de melhor no seu interior. Tudo que possui de bom, de melhor, irá lhe proteger de qualquer situação e qualquer pessoa de energias confusas e negativas.

Seu coração é sua fonte, suas vibrações mais elevadas lhe protegem de todo e qualquer mal, não deixando nada de ruim chegar perto de você, livrando você de caminhos sombrios.

Proteja seus pensamentos, proteja tudo que sente, envolva seu ser com a luz dos nobres sentimentos, envolva seu ser com o poder infinito do amor e jogue luz em todo o seu ser para que nada de mal o atinja.

Siga sereno, você está protegido com a luz infinita do amor.

Siga com a cabeça erguida e com tranquilidade, porque tudo o que precisa saber lhe será revelado no momento mais oportuno.

Você está protegido e guiado pelo amor e a luz de Deus.

A luz de Deus é sempre vitoriosa!

Eu sou luz!

Você é luz!

Eu sou Ascensionado e livre!

Você é Ascensionado e livre!

Está feito!