Patrícia Tavares: Eu prefiro as verdades, eu prefiro as realidades… Eu sou adepta às pessoas reais, que são de verdade

Não importa o sofrimento que traga uma verdade. O pior sofrimento é lidar com mentiras… O pior é lidar com irrealidade, com ilusões. Isso causa muito mais sofrimento, entorpecimento e empobrecimento do viver.

Não importa ter que lidar com o lado “feio” das pessoas, não importa que alguém assuma uma fragilidade, um erro, algo que para mim seja difícil, mas eu prefiro lidar com gente de verdade, com pessoas que assumem ser quem são, mesmo com certa dificuldade, pois, apesar das dificuldades que todos nós temos de admitir, de revelar o próprio lado sombrio, mas é preferível genteque encara e revela-se, mesmo com receios, assume quem é…

Pior é lidar com gente que se esconde, oculta, ludibria, esconde defeitos, que mostra ser algo que nunca foi, só para convencer, só para fazer as pessoas acreditarem, admirarem, só para convencerem…

Admiração verdadeira é quando você conhece todos os lados de uma pessoa, conhece melhor esse alguém, sabe das suas dificuldades, das suas fragilidades, mas a admira muito, porque reconhece o seu valor integral, sabe que ela não é uma coisa só, uma parte. Consegue ver além, consegue perceber sua dimensão e possibilidades além dos seus equívocos, das suas limitações…

Admiramos alguém, sinceramente, quando conseguimos ver a sua inteireza. Conseguimos ver a beleza verdadeira de alguém quando sabemos de todas as suas partes, sabemos que ela é falha, há coisas que “saem dos trilhos”, coisas que podem até nos incomodar no seu jeito de ser, mas, mesmo assim, vemos muita beleza, admiramos a pessoa no seu conjunto, vemos sua beleza e potência, mesmo com as suas sombras. Isso sim é admiração total e honesta!

Admirar alguém porque só conhece seu lado lindo, seu lado amável e “bonzinho” não é enxergar de verdade a pessoa, e não é admiração real, completa… falta muito…

Às vezes, é difícil lidarmos com as diferenças, as coisas chatas; às vezes, é difícil lidar com os erros dos outros, principalmente quando esses erros de algumas pessoas são cometidos em relação a nós.

Ninguém é só “fofo”, ninguém é só “amorzinho”, todos têm vários lados, todos cometem deslizes… Somos humanos.

Mas uma das piores coisas são pessoas que não assumem, escondem seus defeitos, mascaram verdades, usam de atenuantes para justificarem seus comportamentos totalmente equivocados, pessoas que invertem situações e acusam o outro ao invés de assumirem seus erros… E ainda justificam esses erros pelo comportamento dos outros…

Uma pessoa assim, não assume para si mesma nenhuma verdade, uma pessoa assim que não se reconhece realmente, que não vê quem realmente é, não irá se transformar, não irá modificar, cometerá sempre os mesmos equívocos, e sempre irá só querer apresentar seu lado “lindinho” e quando, por algum motivo, algo de complexo do seu comportamento for revelado, mesmo sem querer, ela não assumirá, tentará sempre justificar…

Ser de verdade, ser honesto consigo mesmo – e com os outros – tem um preço. Mas ser de mentira, ser desonesto tem um preço maior ainda… Tudo depende do preço que está disposto a pagar e do valor que atribui ao que é de verdade !

A confiança é sagrada. A paz é sagrada.

Cada um dá valor ao que escolhe como referência e como algo que considera muito importante e de grande valia.

Eu dou extrema importância à confiança, a pessoas honestas, a pessoas de caráter. Eu dou extremo valor à paz!

É claro que esses artigos “de luxo” são raridades em um mundo de aparências, de hipocrisia, e de muitos valores equivocados e invertidos, onde “mais valores” são considerados “menos”, e “menos valores” são considerados “mais”, em uma sociedade em que quem possui determinados atributos não recebe consideração, e quem não tem determinados atributos, mas consegue disfarçar muito bem, é muito considerado…

Uma sociedade em que só é atribuído valor a quem consegue disfarçar melhor… E que ninguém se importa de verdade por ninguém, apenas superficialmente. Ninguém precisa ser de verdade, basta ter coisas, desempenhar muito bem determinados papéis…

Não importa ter conteúdo, ter sensibilidade e coragem para ser quem você é, porque se a verdade for algo “feio”, ninguém estará interessado, ninguém quer saber… Seja “desonesto” mas seja “bonito”, aparente ser grandioso e pode ser de “mentira”… Tantas mensagens equivocadas!!!

A filosofia da hipocrisia reina absoluta…

No meu universo, o Reinado é todo da verdade, das pessoas de caráter, o Reinado é absoluto para quem cumpre a palavra, para quem assume os seus erros… No meu universo, o valor é atribuído a quem é honesto e não ludibria os outros… é atribuída consideração para quem não inverte os papéis para manobrar e manipular as situações a seu favor, para manipular os outros para fazerem o que lhe convém.

No meu universo, é atribuído imenso valor para quem consegue ver o valor do outro com sinceridade, com clareza…

No meu universo, eu dou valor a tudo que é de verdade e vem com realidade. Retire“todo véu” dos olhos para conseguir enxergar a si mesmo como é, e os outros como realmente são. Pode haver alguma dor porque as verdades são fortes, revelam, não encobrem nada, mas é preferível lidar com o tipo sofrimento que venha com sentimentos verdadeiros e pessoas sinceras a felicidade feita de ilusões… de falsas alegrias e pessoas que nunca existiram, nem existirão!

“A verdade dói”: Esse clichê é uma crença limitante.

Dessa forma, é como se fosse melhor o que não é “verdade”. E que fosse mais agradável e não doloroso o que fosse de “mentira”. E isso não é algo saudável de se falar ou de se acreditar. Isso não é uma realidade!

A verdade é uma realidade; já a mentira, a escamoteação é uma enganação, uma irrealidade; dessa forma, é isso que mais machuca e faz sofrer. Enxergar as coisas como elas são, ver menos cores em algumas situações ou em pessoas e lidar com verdades, com realidades, lidar com defeitos nossos e dos outros, contribui para que possamos basear a vida em alicerces mais sólidos. Faz com que sejamos mais felizes, mesmo com contrariedades, palavras sinceras são sempre mais libertadoras de serem ouvidas do que um falso lisonjeio, do que alguém que só fale algo para conseguir de você o que quer, e não é honesto, não é um elogio sincero.

As palavras sinceras, por menos cor que possuam, são sempre mais nobres do que as palavras “cores de rosa” das pessoas que as usam para manobrar os outros, para manipularem, não atribuem valor algum a ninguém…

Preste atenção em qual universo você quer estar?! Se é no Reino da Ilusão, que a tudo enfeita e seduz, ou no Reino que a verdade é soberana e absoluta, onde a paz e a felicidade podem ser reais. Onde a verdade traz paz!

Não preciso ter muitas coisas, eu só quero ser de verdade. Eu só preciso ser real e saber que o que possuo é real.

Eu não quero de você muita coisa, só gostaria que você fosse realmente quem é. Que se sinta bem em ser de verdade.

Eu sou de verdade e talvez isso seja o que mais encante as pessoas, e também o que mais incomode muita gente…

Gente assim é raridade… é oportunidade…