PATRÍCIA TAVARES: DE QUE FORMA O PROCESSO TERAPÊUTICO ACONTECE? (II)

Comece a levar para sua vida as conquistas que faz dentro do consultório de psicologia, comece a ter um olhar diferenciado com você. Observe mais as coisas que estão acontecendo dentro do processo terapêutico e se liberte de vínculos nocivos, não somente os vínculos nocivos com determinadas pessoas, mas principalmente os vínculos nocivos que estabelecia com você, e comece a colocar luz em todos os recônditos do seu ser…

O processo terapêutico oportuniza mais leveza para sua vida. Desta forma, inicia um processo de fortalecimento consigo mesmo… E o seu processo terapêutico começa a se expandir para todas as formas da sua vida… Quando você realmente entra no processo terapêutico, você evolui e consegue aceitar melhor os equívocos seus e dos outros, a cobrança diminui e o que era “culpa” se transforma em “responsabilidade”. Quem tem “culpa”, sofre, amargura-se, vitimiza-se, e, muitas vezes fica em um lugar estático… Não consegue agir. Paralisa- se.

Quem já consegue ver sua parte de responsabilidade em tudo o que vive, quem atua como protagonista de sua própria vida consegue ver que tudo o que lhe acontece é consequência de alguma ação ou inação sua. Mesmo que a ação dos outros também conte… Nesse caso, a pessoa que compreende sua parcela de responsabilidade pode atuar, consegue ter um movimento, uma ação e, dessa forma, pode atuar e transformar tanto a si própria, quanto ao seu redor…

O processo terapêutico possibilita desculpar a si mesmo, independente da situação… Possibilita um reencontro bonito e mais amoroso com a sua própria pessoa… Possibilita que se perca e se encontre sem tantas cobranças, sem tantos porquês, possibilita que viva mais do que busque ser perfeito, viva mais do que reclame… Sinta mais do que exija… E aprenda a ser o seu melhor amigo, seu salvador e seu protetor.

Na terapia, comece a tecer diálogos com você que contribuam para salvá-lo, para livrá-lo dos despenhadeiros emocionais e físicos… Contribuam, para que, independente de qualquer situação,

você nunca deixe de ser o seu maior aliado. A terapia contribui para você perceber em maior dimensão que tudo se encontra dentro de você: o problema, a solução, a doença, e a cura… A prisão, e a liberdade…

Quando consegue transpor o universo terapêutico, o processo terapêutico começa a produzir efeitos em toda a sua vida e você fica muito melhor e bem maior do que é… Ninguém mais consegue controlá-lo ou manipulá-lo, você alcança o infinito do seu ser e as possibilidades se fazem da mesma forma, infinitas… Nada pode te contê-lo, nada mais conseguirá desfazê-lo ou oprimi-lo como

antes…

As oportunidades se ampliam e percebe tudo de uma forma mais ampla e totalmente diferente de antes… Tudo muda, todos se modificam… Não foram as pessoas que se transformaram, foi você que se modificou, e a forma de se relacionar também mudou, a forma de ver as coisas e de lidar com as

situações, então tudo muda… O processo terapêutico ou psicoterapia é um acompanhamento feito com um psicólogo para tratar e fortalecer a saúde mental, que engloba a saúde emocional e psíquica.

O tratamento também ajuda as pessoas a desenvolverem atitudes e hábitos saudáveis e uma boa relação consigo mesmas. O processo terapêutico proporciona um encontro profundo e verdadeiro com você, e quando ele acontece de fato, promove muitas transformações e um caminhar mais leve.

Permita-se! Toda cura acontece de dentro para fora, toda cura é libertadora.