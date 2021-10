Patrícia Tavares: A Suavidade, leveza e delicadeza cultivadas protegem você

Um pouco de suavidade, leveza e delicadeza contribuem para autoproteção.

Caminhando pela vida, sob nova perspectiva: a de treinar o ser para novas formas de interação.

Compreender que se vive no mundo e as coisas que compõem a vida são necessárias, mas também ter a compreensão que o ser também é imaterial e necessita de elementos que não estão em coisa alguma.

Perpassar por outros caminhos, ver além do que é apresentado, buscar um novo conhecimento acerca das velhas coisas, possibilita encontrar novas reflexões, novas respostas e novos rumos do sentir, do viver.

Ter maior delicadeza ao lidar consigo mesmo, com a vida…

Ter suavidade para lidar com as questões mais profundas e entender que a vida será da forma como você conseguir lidar e o que fizer com tudo que for sendo apresentado.

Ter doses de afabilidade com todas as pessoas mostra muito sobre como lida com tudo em sua vida, mostra que nenhuma situação, por mais difícil que seja, conseguirá endurecer você.

Tratar com delicadeza todos, independente de quem seja, mostra muito de você e da sua essência.

Tratar-se com muita delicadeza mostra mais ainda qual a relação que consegue ter e estabelecer com você e com o mundo a sua volta.

Não é porque existem tantas dificuldades, dureza,desamparo e até crueldade na vida, que você tenha que se tornar uma pessoa amarga, fria, rígida e endurecida.

A vida apresenta as situações e você escolhe como atuar em cada uma delas.

E quanto mais uma pessoa possui afeto, delicadeza, sentimentos de amor, mais essa pessoa consegue ter uma maior harmonia e equilíbrio para lidar com as situações difíceis da vida, consegue ter mais jogo de cintura para não ser engolido ou devastado por pessoas e situações complexas. O amargor das decepções, a dureza de determinadas pessoas não o atingirá. A pessoa estará em outra energia. Poderá sentir-se triste, mas não será derrubada por pessoas ou por situações, porque ela possui sua própria vibração, sua própria luz, e consegue apoiar-se em si mesma, amparar-se, porque não ficará “a mercê” de qualquer situação ou pessoa.

Quem cultiva em todos os momentos a harmonia e suavidade do seu ser pode estar mais apto a desenvolver sentimentos brandos e pacíficos em relação a todas as situações da vida, mesmo aquelas que são bruscas, inesperadas e até as que trazem dor e conflitos.

Uma pessoa que harmoniza suas emoções consegue lidar melhor com o que se passa em seu interior e está muito mais apta a lidar com as várias situações da vida e com todos os tipos de pessoas.

O bem-estar interior, a busca pelo equilíbrio das emoções, a compreensão maior sobre si mesmo traz maior força e capacidade de lidar com as adversidades da vida.

A agressividade, a impulsividade e a irritabilidade não são sinônimos de força; ao contrário, são relativas à fraqueza, ao desconhecimento de si mesmo e ao desequilíbrio.

Todo dia é dia de aprender, de conhecer algo de você. Em todas as situações, com todas as pessoas que se relacione, existem possibilidades de maior compreensão sobre a vida, sobre as relações e sobre você.

A vida é um banquete, existem milhões de opções, cabe a você escolher como viver…

Na vida,há muitas explosões desnecessárias, há guerras por pouca coisa, há muitos conflitos que podem ser evitados. Há guerras entre as pessoas por impaciência, por vaidade, por falta de reflexão de qualidade…

Na vida, também existem pessoas que investem seu tempo, aperfeiçoando-se, construindo sentimentos que possibilitem melhores encontros, construções maiores e mais liberdade…

Há muita gente que já consegue entender que a vida é muito breve e que muita coisa não vale a pena, que o melhor é conseguir viver de forma mais serena, pacífica, leve …

Escolha aquilo em que acredita, invista no que considere ser o melhor para você. Coloque sua atenção no que é precioso e o resto não fará tanta diferença, naturalmente será desfocado…