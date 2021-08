Patrícia Tavares: A paz substitui o medo

Existe um lugar dentro de você onde é possível acolher tudo que sente e se proteger de todas as intempéries do mundo.

Existe um lugar em seu coração que é só de paz e aconchego.

Existe um espaço reservado para você, de sonho bom, de acolhimento. Um lugar de refúgio no seu interior. Um lugar sereno para pausar tudo, para pensar melhor, para se refazer…

Existe um templo dentro de você, um lugar seguro longe de todo caos do mundo…

Não precisa buscar fora de você o que está dentro de você.

A agitação e confusão tomam conta da maioria das pessoas, muitas delas se afligem o tempo todo, com ou sem motivos, e isso não é bom, não é saudável. Vivemos acelerados por uma vida que nos atropela por várias razões que exigem muito mais do que é possível oferecer.

Somos influenciados por muito barulho, somos influenciados pelo caos do mundo e pelo caos de muita gente. Um estado de constante alienação e desânimo toma conta da atmosfera terrestre. Muitas pessoas estão desmotivadas e desmotivam outros…

No coletivo, somos influenciados e influenciadores… É preciso cautela para não andar distraído por aí e não ser acometido pelo mal dos outros…

É possível seguir pela estrada da vida e concentrar-se em seu caminho, não desviar a atenção do que considera importante e não dar atenção ao que, para você, não tem a mínima importância. Concentrar energias, não desperdiçá-las… Tudo aquilo em que nos concentramos, prestamos muita atenção, passa a fazer parte da nossa energia, atraímos de alguma forma para perto de nós e para nossa vida…

Quando estiver cansado, descanse. Volte sua atenção para o seu interior e distancie-se totalmente do mundo, pratique meditação, ela ajuda a acalmar todas as emoções, mesmo diante de momentos difíceis contribui para acalmar a mente, o coração, e traz serenidade para conseguir pensar melhor, raciocinar de forma mais lúcida.

Todas as respostas estão dentro de você, mas é preciso serenar a mente, aquietar um pouco o coração para conseguir pensar melhor, ter clareza e conseguir ouvir as suas intuições com sabedoria.

Por mais motivos que se tenha para reclamar, lamentar, ter aflições, medo, inseguranças, desconfianças, nada disso é saudável e só traz mais inquietude, desajustes psíquicos, desarmonia e desmotivação. Tudo isso gera desconforto.

É preciso paz para conseguir aquietar o coração, é preciso motivação para dar seguimento à vida.

A concentração em assuntos improdutivos, em assuntos desconstrutivos traz sentimentos desgastantes que desarmonizam a mente e o coração, enfraquecendo seu sistema, produzindo confusão em todo o seu ser, criando uma conexão com pessoas que produzem os mesmos tipos de pensamentos e sentimentos atormentadores…

Busque concentrar-se em pensamentos que produzam qualidade elevada de sentimentos, que contribuam para o seu acréscimo, e não para seu decréscimo…

Somos muito pequenos, somos partículas do todo, estamos em constante transformação, a vida é breve… O tempo é um tesouro, é importante usá-lo como um aliado.

Use de sabedoria e aperfeiçoe sua forma de olhar para você, para sua vida e para o mundo… Por mais empecilho, tudo por aqui é uma oportunidade de percorrer caminhos, de escolher com mais assertividade, olhar para frente, desfazendo-se de todo peso desnecessário e seguir a sua centelha de luz interior e brilhar para contribuir com sua vida e com a vida de todos.

A sua luz encontra-se no seu interior, nas suas vivências interiores, no olhar para novas possibilidades.

Faça as pazes com você e encontre todos os recursos em seu interior: A prosperidade, a paz, amor… Não adianta buscar fora de você, tudo que necessita encontra-se no seu interior.

Mude seu padrão vibratório e transforme sua vida, transforme sua forma de lidar com pessoas e acontecimentos…

Transforme sua forma de pensar e direcione sua mente para o que realmente é construtor. Substitua sentimentos invasivos por sentimentos de qualidade que contribuem para uma vida mais saudável e equilibrada.

Lembre-se: Tudo começa em sua mente… Sua mente, seus pensamentos são sua direção e sua frequência…

Tudo é energia.

Repita de em voz alta cada uma dessas afirmações:

“Confio na vida.

Aprendo com facilidade.

Eu me livro do que não me serve mais

Aprender é natural.

Recebo com entusiasmo as novas lições.

Quero Aprender.

Gosto de aprender coisas novas.

Gosto de aprender com as experiências, mesmo as negativas.

Eu estudo com tranquilidade.

Estudar é bom.

Absorvo os novos conhecimentos e eles me enriquecem

A vida me oferece lições que posso aprender

Eu não machuco ninguém, e ninguém me machuca.

Eu me sinto bem entre pessoas mais velhas e pessoas mais novas.

Eu me sinto bem entre os que parecem comigo e os que são diferentes de mim.

Eu me sinto à vontade e em paz com os animais.

Eu vivo em harmonia com todos os animais.

O tempo é meu amigo.

Eu me sinto em harmonia com a vida

Estou em paz com os elementos da natureza.

Eu me sinto em harmonia com o sol, com a chuva, com o vento, com a terra e com os sons da terra.

Eu me sinto confortável sejam quais forem as condições do tempo.

Meu corpo se adapta à temperatura externa e eu me sinto bem.

Tenho sempre proteção e estou sempre em segurança.

Confio em meu corpo.

Sou saudável, firme e confiante.

Eu escolho ser saudável.

Cuido muito bem do meu corpo e o meu corpo me ama.

O alimento é meu amigo.

O exercício é meu amigo.

Eu me sinto bem fazendo exercício.

Eu também aprendi a conquistar a tranquilidade.

Mesmo no meio do caos, mantenho a serenidade, a tranquilidade e a paz interior

Quando os outros estão agitados, mantenho a tranquilidade.

Não preciso acompanhar a agitação das outras pessoas.

Para mim, é importante vivenciar paz de espírito e autoestima.

Eu sinto segurança em meus relacionamentos.

Todos os meus relacionamentos são de afeto.

Franqueza e honestidade nos relacionamentos me fazem bem.

Descobri o valor da verdade.

Digo a minha verdade e escuto a dos outros.

Uso de franqueza e honestidade comigo.

Sinto segurança para amar.

É bom manter a autoestima em meus relacionamentos.

Eu me mostro aos outros como realmente sou e me sinto bem.

Aprender e crescer me faz bem.

Eu quero mudar.

Quero sempre crescer e me aperfeiçoar.

Tenho certeza que vou conseguir tudo de que sou capaz.

Quando me mostro como sou, não ameaço ninguém.

Todos os meus relacionamentos contribuem para meu crescimento.

Quando estou entre amigos, eu me sinto bem.

Quando estou entre conhecidos, eu me sinto bem.

Eu me sinto bem em público.

Eu me sinto bem até mesmo entre possíveis inimigos.

Eu agora só atraio pessoas afetuosas.

O tempo passa e continuo me sentindo bem.

O tempo é meu amigo.

Cada fase da vida tem seus encantos e alegrias.

Eu vou aproveitar a vida até o último minuto.

Embora, às vezes, não entenda por que determinadas coisas acontecem, procuro aceitá-las.

Sei que tudo tem um sentido e a vida sempre traz o que é melhor para mim.

Eu não deixo mais que os pensamentos me atormentem.

Eu gosto muito de mim.

Nunca mais vou deixar que o medo me atinja.

Ao mudar meus pensamentos, crio para mim um mundo de paz.

A paz substitui o medo.

A aflição dá lugar à tranquilidade.

O pânico se transforma em serenidade.

A desconfiança dá lugar à confiança.

O amor toma lugar do ódio.

E a repressão se torna liberdade.

Distribua o amor como uma bênção a todas as pessoas.

Envolva o planeta com amor.”

(Louise Hay)