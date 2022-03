Patrícia Tavares: ‘A paz, invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz’

Existe um momento que, por mais caos que esteja o mundo, a vida… você consegue olhar e sentir uma paz incrível… Nesse momento, é possível perceber o quanto você evoluiu e está em outro patamar… Não é que sua vida esteja maravilhosa, não está tudo ótimo… Apenas aprendeu a encontrar a paz em seu interior e ver paz na natureza, no vento que levemente bate na água do lago…

Aprendeu e decidiu a olhar cada momento de forma separada e ver o momento como único, vivenciando-o como se nada mais existisse…

(A Paz/Zizi Possi)

Refrão

“A paz, invadiu o meu coração

De repente me encheu de paz

Como se o vento de um tufão

Arrancasse meus pés do chão

Onde eu já não me enterro mais”

Nada pode ser mais bonito, reconfortante do que a paz. Ela não exige absolutamente nada. Quando sentimos paz, quando estamos em paz … aquele momento basta, aquela paisagem basta, o que estamos fazendo naquele momento é suficiente… E de forma incrível, não necessitamos de mais nada!!! Isso traz uma sensação de plenitude e de completude.

Não é que tudo esteja espetacular, mas você agora consegue observar melhor a sua vida, o entorno, consegue se concentrar nas situações daquele momento, consegue usufruir melhor o que realmente é bom, consegue dar mais valor aos momentos que o fazem feliz… Conseguiu aprender a diminuir o valor de tudo que oprime e não faz bem…

Aprendeu a fazer escolhas mais assertivas porque conseguiu entender que tempo é vida, e que viver de forma mais saudável, com felicidade e amor, requer “Paz”!

A Paz também é uma escolha diária, é uma opção saudável de quem já consegue exercitar a inteligência emocional, selecionando bem o que dar atenção, quais emoções levar para o seu interior…

Escolha o que faz bem, desprenda-se de tudo aquilo que faz mal, que confunde, que tira a paz…

Coloque sua atenção em tudo que faz bem ao seu coração, em tudo que traz leveza, em tudo que contribui para a sua alma ficar feliz e em paz.

A vida passa rápido, todo tempo é um investimento de vida, escolha bem aquilo em que resolve colocar sua energia, seu tempo e a sua vida.

Todos os sentimentos levam você a uma energia, a uma condição de vida. Escolha investir seu tempo em sentimentos que o elevem, harmonizem, reequilibrem. Invista seu tempo com situações e pessoas que lhe contribuam para o amor e a paz.

Todos os dias aprenda a meditar, equilibrando todo o seu sistema, organismo, mente, coração, para que a paz seja cultivada em um lugar muito especial no seu interior e será muito mais fácil para ver, perceber e sentir a paz, independente de toda e qualquer situação, independente de qualquer pessoa. E isso será uma forma de vida: a leveza, o amor, a brandura e a paz.

É bom sentir paz nesses momentos tão conturbados da humanidade, é bom cultivar a paz, quando tantos cultivam a guerra, o conflito… É muito especial sentir tranquilidade, quietude, em um mundo tão barulhento e intranquilo… É muito especial cultivar serenidade e sentir suavidade no coração.

O caminhar fica mais devagar, com menos urgências, existe a certeza que as coisas acontecem em um ritmo independente das nossas vontades… Que tudo segue um ritmo e um tempo específico, independente do nosso movimento e esforço.

Tranquilize-se, fique em paz e seja mais amoroso, delicado, bondoso, compreensivo, assertivo, harmônico, equilibrado e leve.