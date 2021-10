Patrícia Tavares: A felicidade está bem na sua frente

Tem um momento da vida em que chegamos à conclusão de que a felicidade está bem à nossa frente…

Agora eu só quero olhar para a varanda de casa, cheia de flores e apreciar cada broto, cada florescer, ver cada uma com sua beleza especial e contemplar… isso é a minha felicidade!

Tem um momento na nossa vida em que paramos de precisar chegar a algum lugar, paramos de precisar ganhar prêmios ou ganhar muito dinheiro etc. Não é preciso de mais coisas para justificarmos a nossa felicidade…

Quando chegamos a determinado momento de nossa vida, atingimos o ápice da montanha, não do dinheiro, não de algo a conquistar, não no ápice de algum objetivo “top” que atingimos… Mas começamos a sentir felicidade verdadeira olhando o rosto do nosso filho com o passar dos anos, e olhamos e vemos toda felicidade do mundo naqueles olhos que nos mostram além de tudo que almejamos alcançar…

Quando chegamos nesse momento, só queremos viver em um abraço quentinho, só queremos morar em um beijo gostoso… e isso é a felicidade verdadeira e legítima, essa felicidade nos faz voar muito alto…

Então nos damos conta de que a felicidade está bem ali, à nossa frente, e esteve sempre presente, nós é que estivemos muito distantes, buscando a felicidade longe demais, onde ela não estava…

O bom é quando percebemos que as melhores coisas da vida estão muito perto de nós, o melhor é poder ser feliz sem justificativa…

O melhor é conseguir ser feliz de qualquer forma. É bom soltar a alma por aí, serenar o “querer” e aproveitar infinitamente o que os olhos podem observar, o que os sentidos podem perceber.

É incrível poder ser feliz sem obrigação de querer ser feliz, sem necessidade de buscar a felicidade desesperadamente.

O bom é ser feliz na contemplação de coisas que empoderam o coração.

O bom é ser feliz com coisas que desnudam a alma e em situações que transpõem o tempo e o espaço.

O bom mesmo é poder ser feliz a qualquer hora e em qualquer momento de uma forma desavisada e tranquila.

Assim, de forma totalmente inesperada toda alegria que caiba em seu “ser” chega de mansinho e impregna todos os ambientes, pessoas e situações, porque ela não tem compromisso, não tem data, não tem hora, ela só quer ser a “tal felicidade”.

Um beijo bom. Um café em boa companhia. Flores ao amanhecer embelezando sua varanda. O nascer do sol, com sua intensa luz e brilho, invade as ruas, as esquinas, as casas… e não quer saber de empecilhos das sombras. Isso é felicidade!

A lua com sua imensidão brilha esplendorosa, soberana na noite em que já não esperávamos mais nada…

A riqueza pode ser material, mas também pode ser imaterial, aquela alegria que levamos na alma para todo lugar, essa mesma alegria que transforma todo o ambiente onde estamos com uma energia boa, com uma vibração reluzente. Toda felicidade é maior e melhor quando vem sem a gente esperar, quando ela pula na nossa frente…

É bem melhor e mais intensa a felicidade gratuita do mar, a linda imensidão que circunda a natureza e tudo que abrange o espaço sideral.

A imensa felicidade de encontrar um amigo, conversar, rir, querer o bem inexplicavelmente do amigo e de todas as pessoas. Isso traz beleza e alegria ao coração, ao mundo…

Um café delicioso em sua própria companhia cercado de mimos gostosos faz um bem enorme à alma e enche o mundo de felicidade sem nenhum objetivo específico.

Poder ver o passar do tempo e não ter pressa para chegar a lugar algum, só acompanhar com a alma as coisas bonitas e intensas no mundo traz alegrias profundas.

Existem pessoas que vão jurar que sabem onde está a sua felicidade, mas “não caia nessa”. Outras pessoas vão querer convencer você que no mundo não há felicidade, também “não caia nessa”.

O melhor é chegar a um determinado ponto da vida em que não faça a mínima ideia onde irá encontrar sua felicidade, mas sabe que não a encontrará em nada, nem em ninguém, você tem a certeza que ela já está brilhando em seu interior, só falta você transparecer.

É gostoso estar em um momento da vida que você não precisa o tempo todo querer a felicidade, buscá-la, procurá-la… E você só quer viver, apreciar, observar, só quer fazer parte da natureza, estar com a natureza, conseguir trocar energias significativas com a “mãe” natureza e observar o fenômeno da vida em todos os aspectos, o nascer, o transformar, o morrer e o renascer, em etapas consecutivas de todo ser vivo. E isso é divino, maravilhoso… Isso é perfeito e feliz.

Saber, compreender que é o bastante a vida que pulsa em seu coração e no coração de cada ser vivo.

Ser feliz pela harmonia, encantamento e surpresa do que é, do que pode ser a transcendência e a vida.

Eu chego a um momento em que me basta a vida, onde estou, tudo que faço, o que possuo. Tudo isso tem harmonia, prazer, benquerer, pausas, olhar, tem coração, tem a minha alma cheia de possibilidades que não encerrarão com a morte de meu corpo físico… Tem a luz imensa que todos os dias exercito produzir para me iluminar e iluminar todos que tenho oportunidade de conviver, encontrar, estar… Distribuo ao mundo tudo aquilo que acredito: afeto, gentileza, generosidade, alegria profunda, delicadeza, leveza no “ser”, no “estar”, divido meu coração e carinho…

Sou agora, sou ontem, sou hoje, sou amanhã, sou respiração profunda, sou o respirar suave, sou a brisa e a intensidade.

Quero ainda viver muito, quero a harmonia do abraço, quero encontro, desejo muita reciprocidade para mim e para você.

Sou feliz porque tudo que tenho me basta.

Quero sua felicidade como encontrei a minha.

Que todos sejam felizes agora, e não em algum dia.