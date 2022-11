Patrícia Ahmaral lança tributo inédito ao poeta Torquato Neto

O volume 1, “Um Poeta Desfolha A Bandeira” chegou neste mês de novembro às plataformas digitais

Os fãs de Torquato Neto (1944-1972) já podem conferir um tributo inédito ao poeta piauiense, cuja morte fez 50 anos recentemente. A cantora mineira Patrícia Ahmaral lançou nas plataformas digitais ‘Um Poeta Desfolha A Bandeira, volume 1’ do álbum duplo ‘Patrícia Ahmaral Canta Torquato Neto’.

Este álbum é o primeiro dedicado às parcerias do artista, que incluem composições com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Edu Lobo, Chico César, Rogério Skylab, entre outros.

PATRICIA AHMARAL TORQUATO NETO O ANJO TORTO

Personagem singular na cena cultural brasileira e um dos principais mentores do tropicalismo, Torquato deu fim a própria vida aos 28 anos deixando um legado marcante, em poesia, jornalismo, cinema e música.

Com direção artística do compositor Zeca Baleiro, a largada para a divulgação do projeto aconteceu através de um single duplo nas plataformas, com participações de Jards Macalé e de Chico César. Agora foi a vez do volume 1 completo com direção musical do trabalho assinada por Rogério Delayon, Marion Lemonnier e Walter Costa.

Patricia Ahmaral e Zeca Baleiro Foto Adriana Bueno

A semente dessa homenagem surgiu há mais de 20 anos, no espetáculo ‘TorquaTotal’, idealizado pelos poetas mineiros Ricardo Aleixo e Marcelo Dolabela para a 1ª Bienal Internacional de Poesia de Belo Horizonte (1998).

Este primeiro volume, ‘Um Poeta Desfolha A Bandeira’, traz nove músicas de períodos diferentes, inclusive o da Tropicália. São três composições do poeta com Gil, Geleia Geral, Marginália II e Louvação; duas com Caetano Veloso, Ai De Mim Copacabana e Mamãe Coragem; além de Três Da Madrugada (Carlos Pinto e Torquato Neto); Let’s Play That (Jards Macalé e Torquato Neto) e de duas parcerias póstumas, Quero Viver (Chico César e Torquato Neto) e Cogito (Rogério Skylab e Torquato).

No segundo volume, ‘A Coisa Mais Linda Que Existe’, que sai em janeiro de 2023, Patrícia faz um recorte diferente para a perspectiva normalmente trazida sobre Torquato Neto e canta apenas canções com letras de amor do poeta, como a faixa homônima ao título, parceria com Gil e Um Dia Desses Eu Me Caso Com Você (Paulo Diniz e Torquato Neto).

Patricia Ahmaral e J. Macale Foto Andrea-Nestrea

“É um álbum aberto, com contribuições marcantes nas canções”, explica Patrícia. Jards Macalé, no violão e dueto de voz com a artista, releu seu próprio arranjo de 1972 para ‘Let´s Play That’ (Macalé e Torquato Neto), no mesmo instrumento com o qual registrou a música, em seu primeiro LP.

Já a Banda de Pau e Corda, do Recife, gravou com Patrícia em ‘Louvação’ (Gilberto Gil e Torquato Neto), repaginando a canção num delicioso Côco De Arcoverde. Outros convidados são os paulistanos Maurício Pereira e Tonho Penhasco, em Mamãe Coragem (Caetano Veloso e Torquato Neto), o também paulistano Moda De Rock, dos violeiros Ricardo Vignini e Zé Hélder, em Marginália II (Gilberto Gil e Torquato Neto), além de Chico César, já citado, em Quero Viver (Chico César e Torquato Neto).

Sobre Patrícia Ahmaral

Patrícia Ahmaral iniciou carreira nos anos 1990, na cena musical belo-horizontina, que revelaria o saudoso Vander Lee. O seu CD de estreia, ‘Ah!’ (1999), foi produzido por Zeca Baleiro. Depois vieram ‘Vitrola Alquimista’ (2004) e ‘Superpoder’ (2011), produzidos por Fernando Nunes e Renato Villaça.

Em seus discos, ela reverencia obras de autores como Walter Franco, Sérgio Sampaio e Alceu Valença, além de expoentes de sua geração, como Chico César, Zeca Baleiro e nomes da cena independente, como Edvaldo Santana e Suely Mesquita.

Em seu trabalho de maior visibilidade, Patrícia gravou na primeira exibição da novela Xica Da Silva (Rede Manchete) os temas de abertura e do personagem principal, na trilha sonora de Marcus Viana.