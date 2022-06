Pastor é preso em Itaboraí acusado de estuprar menores dentro do carro

O pastor de uma igreja na cidade de Araruama, na Região dos Lagos, foi alvo de uma investigação da 118ª DP sob a acusação de estupro de vulnerável. Contra ele foi expedido mandado de prisão decretado pela Justiça, que foi cumprido, já que o homem foi localizado no bairro Ampliação, em Itaboraí, na Região Metropolitana.

De acordo com a Civil as vítimas seriam duas menores da mesma família, que eram filhas de membros de sua igreja. Uma das vítimas foi violentada pelo menos três vezes, quando tinha 11 anos, e a segunda tinha 17 anos na época.

A investigação mostrou que os crimes contra a menina de 11 anos acontecia dentro do veículo do homem, que levava a menina para a igreja. Antes de chegar na igreja ele parava o carro e abusava sexualmente da menor. A outra vítima, de 17 anos, procurou o pastor para relatar que tinha sido abusada por uma pessoa. O pastor teria ido buscá-la e, dentro do carro, teria abusado dela.