‘Pastor deu entrada morto em hospital’, diz delegada

A delegada Barbara Lomba, na época, titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi a primeira testemunha a prestar depoimento no julgamento da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza, na manhã de hoje (7). A policial reafirmou que o pastor Anderson do Carmo já estava morto quando foi socorrido ao hospital, após ser baleado.

De acordo com o depoimento, Anderson foi alvo de dezenas de tiros, inclusive na região da genitália. Além disso, o pastor foi socorrido no próprio carro, o que, segundo Lomba, desfez completamente o local do crime.

“Tomei conhecimento quase imediatamente do crime. Assim que soube os desdobramentos, iniciamos a investigação naquele dia. Sabíamos que a vítima deu entrada morta no hospital. Estava morto havia pelo menos 20 minutos”, disse.

Ainda segundo a delegada, Ramon, filho de Simone dos Santos Rodrigues, que é filha biológica de Flordelis e também ré, recolheu os cartuchos das balas que atingiram Anderson. Além disso, uma outra pessoa, que segundo Barbara também era ligada a Simone, teria dito aos médicos que tentavam socorrer Anderson que o pastor já estava morto.

Lomba também relatou que, momentos após o crime, sua equipe notou uma comoção com a chegada de Lucas Cezar dos Santos de Sousa, filho adotivo de Flordelis e Anderson. Os policiais descobriram, durante averiguação, um mandado de busca e apreensão em aberto por associação para o tráfico de drogas. O depoimento dele foi crucial para se chegar até Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis e condenado por ter executado o crime.

“Lucas introduziu o Flávio na investigação dizendo que tinha sido avisado por ele da morte de Anderson, o que era mentira. Naquela casa, Lucas só falava com Flordelis. Lucas revelou que havia mandado de prisão contra Flávio por violência doméstica. Resolvemos capturar o Flávio no funeral da vítima para surpreendê-lo”, acrescentou.