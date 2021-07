Pastor condenado a 10 anos de cadeia por estupro é preso em Araruama

Um pastor evangélico foi preso, na noite dessa quinta-feira (1°), acusado de estupro, na cidade de Araruama, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A ação foi coordenada por policiais civis da 118° DP (Araruama) e, segundo apuração da distrital, os abusos teriam sido cometidos diversas vezes contra diferentes vítimas.

De acordo com as investigações, o acusado usava seu carro para cometer os crimes. Ele, segundo a polícia, oferecia carona a meninas menores de idade de sua igreja para outra, que fica na cidade de Saquarema, também na Região dos Lagos. O homem possui condenação a 10 anos e 6 meses de prisão por conta do crime.

A distrital apurou que os abusos sexuais aconteciam durante o trajeto. O líder religioso foi preso após trabalho de monitoramento, a fim de descobrir a localização do acusado, além de trabalho de campana.

Contra o pastor foi cumprido mandado de prisão, que estava em aberto. Segundo a Polícia Civil, ele será encaminhado ao sistema prisional e irá cumprir pena em regime fechado.