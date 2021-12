Passeios sensacionais no último fim de semana de 2021

Isis Chaby*

A pandemia, o desemprego, a inflação, o preço dos combustíveis, as crises sociais e políticas, são diversas as razões que levam muita gente querer esquecer este 2021. No entanto, a História ensina que a favor da Humanidade trabalham juntas a esperança, a resiliência e a certeza de que há sempre luz no fim do túnel.

A TRIBUNA reuniu algumas sugestões de passeios para o último fim de semana de 2021. Diga-se de passagem, passeios sensacionais.

Maravilhas no Trem do Corcovado

Muitos niteroienses (será a maioria?) ainda não conhecem o novo trem do Corcovado, que está de cara nova desde 2019. É um passeio fundamental por uma área preciosa de mata atlântica, com muito verde, pássaros e silêncio.

Não é à toa que o trem recebe mais de 600 mil pessoas todos os anos. Também conhecido como “trenzinho”, ele carrega em seus trilhos, além dos deslumbrados passageiros (40% estrangeiros) pedaços de uma história que envolve reis, rainhas, liberdade e mistérios.

A centenária estrada de ferro do Corcovado é o passeio turístico mais antigo do país. No ano de 1884, inaugurado por D. Pedro II, o trem já transportou celebridades como papas, reis, príncipes, presidentes da república, artistas e cientistas em seus vagões.

Dos janelões generosos, que parecem a telona de um grande cinema, podemos apreciar a paisagem enquanto a máquina silenciosa serpenteia o Parque Nacional da Tijuca, que é considerado um exemplo mundial de preservação da natureza. Parece uma pintura da britânica Margareth Mee que, por sinal, viveu no Rio nos anos 1970.

O trem é elétrico, não polui, e segundo a empresa proprietária, parte da arrecadação da bilheteria é destinada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIo) para a conservação da mata.

Este 2021 foi ainda mais especial porque o Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno, comemora 90 anos de idade. O reitor do Santuário, padre Omar Raposo comentou meses atrás numa entrevista a CNN, que a estátua “não é mais um monumento perdido na colina do Corcovado, mas um símbolo vivo e pulsante, um espaço para comunicação e diálogo.”

Os moradores do estado do Rio têm desconto nos ingressos. É só apresentarem identidade com foto e comprovante de residência. O trem está disponível nos feriados com horário limitado; ingresso e mais informações podem ser conferidas no site www.tremdocorcovado.rio.

Bondinho Pão de Açúcar vai fazer 110 anos

Não tem como falar do Trem do Corcovado e deixar de lado o Bondinho Pão de Açúcar, uma outra marca do Rio. Inaugurado em 1912, é considerado o maior teleférico do país e o terceiro do mundo.

O cartão-postal é um sucesso, apesar do início turbulento por ter sido inaugurado na mesma época do lançamento e naufrágio do navio Titanic o que causou receio nas pessoas. Atualmente, ele recebe mais de cinco mil visitantes por dia.

O bondinho é bastante seguro, as linhas são equipadas com dispositivos de segurança modernos, como sensores em vários locais. Todos os dias, no período da manhã, antes dos passageiros embarcarem, ele passa por uma rigorosa viagem de vistoria quando os técnicos verificam se está tudo OK.

O CEO do Bondinho Pão de Açúcar, Sandro Fernandes, diz que “hoje esse é o nosso desafio, manter a credibilidade, a segurança e o respeito que toda a equipe de engenharia que a equipe conquistou nesses 109 anos. A gente conta com uma equipe especializada dedicada ao nosso teleférico. Nosso teleférico é o único no mundo que funciona 360 dias no ano”.

O bondinho do Rio de Janeiro abre diariamente, inclusive feriados. Os moradores do RJ pagam metade do preço no ingresso. Mais informações, pelo site https://www.bondinho.com.br/.

AquaRio, o maior aquário da América Latina

O AquaRio comemorou cinco anos de inauguração em novembro. Nesse curto espaço de tempo ele tem feito história. Considerado o maior aquário marinho da América Latina, mostrou a importância da conservação da vida marinha, da pesquisa e da educação, áreas com pouco investimento atualmente.

O aquário abraça diversas espécies; são até 8 mil animais de 350 de espécies diferentes. Além disso, reforça a ideia de desmistificar o medo de tubarões que as pessoas têm. Os biólogos de lá dizem que os tubarões não são as feras assassinas que você imagina. “É perfeitamente possível interagir de forma amistosa com esses seres fantásticos e entender que eles são animais que merecem e precisam ser preservados”, diz um texto deles.

A diversão se estende a adultos e crianças, que podem aproveitar cenários belíssimos e se sentir como se estivessem dentro do aquário com os animais… ou na boca de um tubarão (rs).

O AquaRio vai estar aberto no Natal e Ano Novo, e os moradores do RJ ganham 50% de desconto nos ingressos que podem ser comprados pelo site https://ingressos.aquariomarinhodorio.com.br/

E não para por aí, você pode até ver a rainha da Inglaterra. O Museu de Cera do AquaRio é uma novidade imperdível. É possível tirar fotos com diversas celebridades para se divertir e postar nas redes sociais. Além disso, uma equipe conta curiosidades e fatos das vidas dessas pessoas que se destacam no mundo todo.

* Estagiária com supervisão de Luiz Antonio Mello.