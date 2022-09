Passeata na Praia de Icaraí complica o trânsito na Zona Sul

Assim como acontece em diversas cidades do Brasil, em Niterói um ato reuniu centenas de pessoas na orla da Praia de Icaraí, na Zona Sul, para marcar as comemorações do bicentenário da Independência do Brasil. Mais do que a data, a manifestação ganhou contornos políticos e se transformou em um evento de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.

Reprodução Internet

Como a realização da passeata não foi comunicada às autoridades, não houve qualquer esquema especial para organizar o trânsito, que ficou caótico na região. Em um trio elétrico, políticos apoiadores de Bolsonaro aproveitaram para discursar – e fazer campanha – para os manifestantes. Um faixa com os dizeres “Fora Bolsonaro” foi rasgada pelo candidato a deputado estadual Renan Jordy, irmão do deputado federal Carlos Jordy, que busca a reeleição.

Reprodução Internet

Para as comemorações oficiais previamente agendadas, a Prefeitura de Niterói organizou um esquema especial com ações de diversas secretarias para celebrar o bicentenário da Independência. O ponto alto da festa foi o tradicional desfile cívico militar na Avenida Amaral Peixoto, que recebeu um palco em frente à Câmara Municipal e ficou interditada das 6h até às 13h.

Em Copacabana o ato oficial organizado pela Prefeitura do Rio junto ao Comando Militar do Leste acontece em Copacabana, na Avenida Atlântica, , em frente à Avenida Rainha Elizabeth, das 15 às 16h, com a presença de autoridades.