Passaporte sanitário está perto do fim em Niterói

Após decisão do Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 (CEEC) suspender a obrigatoriedade da exigência do passaporte da vacina no Rio de Janeiro, a cidade de Niterói pode estar perto dessa decisão. Atualmente, 59,9% da população do município está com esquema vacinal completo com a terceira a dose, e quando esse percentual chegar aos 70% será suspenso o passaporte vacinal.

A normativa está no artigo 7° do Decreto 14.343 da fase 3, que diz que ‘ficará suspensa a obrigatoriedade da apresentação do comprovante vacinal quando a cobertura vacinal da população adulta (a partir de 18 anos), residente no município, com o esquema vacinal completo (mínimo de 3 doses) atingir 70% da população elegível’. A subsecretária de Saúde de Niterói, Camilla Franco, explicou que essa decisão está prevista no Novo Normal. “A obrigatoriedade dessa apresentação acabará quando atingir esse percentual. Fazemos o monitoramento e mapeamento das escolas de samba da cidade e a doença está, a princípio, controlada. Não temos pacientes internados”, contou.

A população da cidade a partir de 18 anos está em 101,5% vacinada com a primeira dose e 97,2% com a segunda dose. Mesmo com o avanço da imunização e a não obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes abertos e fechados, a subsecretária explica o uso das máscaras. “A máscara é recomendada para os imunossuprimidos, gestantes e idosos. Qualquer pessoa com sintomas gripais deve usar a máscara, fazer a testagem da Covid-19 e se prevenir. Niterói teve uma grande adesão do uso da máscara e mesmo atualmente é fácil encontrar pessoas com o equipamento de proteção na rua”, exemplificou.

O infectologista Dr. Edimilson Migowski, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ufrj) discorda da obrigatoriedade da exigência do passaporte vacinal. “Eu nunca concordei com a exigência pois a vacina não é garantia que a pessoa não vai adoecer e nem deixar de transmitir. Isso não é certeza de que não vai acontecer a transmissão da enfermidade. É mais interessante orientar a população sobre os sintomas de enfermidade para que ela mesma reforce o isolamento físico, use a máscara e se conscientize”, comentou.

O também membro do Comitê Científico do Governo do Estado do Rio de Janeiro frisou que acha que se mostrar a caderneta de vacinação é obrigatório para as doses da Covid-19, isso deveria ser mais amplo. “Se é para exigir passaporte para Covid-19, deveria exigir para todas as outras doenças como sarampo, caxumba e rubéola por exemplo. Continuamos exigindo uma vacina que foi desenvolvida em 2020 por uma cepa e hoje nem é mesma”, opinou.

A vendedora Amanda Braim, 25 anos, ainda vai tomar outra dose da vacina contra a Covid-19 e é contra a obrigatoriedade do passaporte. “Eu acho que se a vacina não é obrigatória, não faz sentido o documento ser para entrar em determinados locais. Acho incoerente essa normativa”, concluiu.