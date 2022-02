Passagens intermunicipais terão reajuste

As tarifas dos ônibus intermunicipais serão reajustadas no Rio de Janeiro a partir desta terça-feira (01). O Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) publicou uma portaria na semana passada atualizando os preços das passagens.

De acordo com a portaria, o reajuste será de 10% para as linhas de ônibus que interligam os municípios da Região Metropolitana do RJ e de 6% para as demais localidades do estado.

Ainda segundo o Detro, para chegar nesse valor foi considerado o valor dos insumos utilizados pelas empresas e diversos fatores operacionais, como, por exemplo, tipo de veículo, região por onde circula, quantidade de quilômetros rodados, média de passageiros transportados diariamente, entre outros. O último reajuste aconteceu há cerca de 3 anos, isto é, em fevereiro de 2019, segundo a autarquia.