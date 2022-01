Passagens das barcas vão subir 11,66%. Catamarã Charitas vai custar R$ 21

A partir de 12 de fevereiro, as tarifas das barcas ficarão mais caras, passando de R$ 6,90 para R$ 7,70. O reajuste é de 11,667% e reflete a variação do IPCA – índice de inflação calculado pelo IBGE – entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021 (projetado). O reajuste foi autorizado durante a sessão regulatória do Conselho Diretor da Agetransp realizada na última quinta-feira (30/12).

A linha Praça Quinze-Charitas sofrerá um reajuste de 10,74%, embasado na variação do IPCA entre novembro de 2020 e novembro de 2021. A tarifa que hoje custa R$19, passará para R$ 21, também a partir de 12 de fevereiro.

Quem quiser visitar a Ilha Grande, Mangaratiba e Angra dos Reis, deverá desembolsar mais dinheiro para isso. Atualmente, a tarifa que custa R$ 18,40, custará R$ 20,50 a partir da mesma data. O índice aplicado é de 11,667%, referente à variação do IPCA entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021 (projetado).

As concessionárias devem informar os usuários sobre os reajustes com pelo menos 30 dias de antecedência. As medidas entram em vigor somente após a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.