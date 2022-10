Passagens aéreas exorbitantes fazem passageiros migrarem para ônibus

Este ano as viagens rodoviárias estão avançando com fôlego, desde o primeiro semestre, quando o número de passageiros de ônibus interestaduais e internacionais no país subiu 60%, o que equivalente a quase 90% do registrado nesse período de 2019, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati).

O fato pode estar ligado aos valores exorbitantes das passagens aéreas, uma viagem do Rio – São Paulo pode custar mais de R$ 500,00. Enquanto na rodoviária o valor varia de R$ 90,00 a R$ 270,00.

As buscas estão concentradas nas grandes capitais, as seis regiões com maior movimento de passageiros interestaduais nos últimos meses são: São Paulo, Belo Horizonte e Macaé. As linhas intermunicipais a Região dos Lagos aparece liderando a demanda).

O consórcio de operadoras das rodoviárias está otimista com os atuais números no Rio, Roberto Silveira, em Niterói, e Nilton Barbosa, em Angra. Após o mês de abril, atingiram 90% do seu movimento, comparado ao de 2019, no período pré pandemia.

Em setembro, houve a maior recuperação em função do Rock in Rio, quando apenas nas duas semanas do festival 171 mil embarques e desembarques foram feitos somente do público do evento. A procura por cidades do Estado de São Paulo representa 26,82% do total, enquanto o Estado de Minas Gerais registra 16,05 % do total. A Região dos Lagos fica com 13,37% do total.”

Empresas rodoviárias lançam programas de vantagens



As empresas do transporte terrestres de passageiros, mesmo diante de todos os impactos financeiros advindos da pandemia nesses últimos 12 meses, têm procurado soluções para superar a crise e fidelizar seus clientes.

Mantendo os investimentos voltados em frota, protocolos sanitários e tarifas atraentes, as empresas lançam clubes de benefícios que oferecem desde pontos de vendas de passagens à troca de pontuação por produtos de grandes redes varejistas como Magalu e Ponto Frio, Lojas Americanas, C&A, Carrefour, Drogasil e Natura com a vantagem do cahsback na utilização do ambiente de marketplace.



Associação Brasileira das Empresas de Transportes Terrestres Interestaduais de Passageiros (Abrati), que congrega a maior parte das operadoras consolidadas no país, afirma que suas associadas realizaram investimentos na casa dos 5 bilhões nos últimos três anos pré pandemia, e, agora, projetam investimentos acima de 3 bilhões para os próximos 2 anos em conforto, segurança para o viajante e oferecendo muito mais do que mobilidade, como soluções integradas em viagens como os clubes de benefícios, pacotes integrados com hospedagem entre outras vantagens.



Nos últimos cinco anos, as empresas associadas a Abrati transportaram mais 200 milhões de passageiros, oferecendo cerca de 1.097.515 gratuidades, só no ano de 2020. Atendem a 97.839 pares de origem x destinos, utilizam serviços e estabelecem 10.730 pontos de parada, apoio, lanche, refeição, troca de veículos e terminais de embarques rodoviários no país, além de apresentarem, segundo a última pesquisa da Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mais de 75% de satisfação do usuário.

Empresas aéreas

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), esclareceu em nota que não precifica passagens, nem faz projeções ou formulação de preços.

Acrescentou que o preço de uma passagem aérea tem relação direta com os custos das companhias, que por sua vez são impactados por fatores externos. Um desses fatores é a cotação do dólar em relação ao real, que indexa mais da metade dos custos do setor, pressionando itens como o combustível dos aviões (querosene de aviação – QAV), manutenção e arrendamento de aeronaves.

Só o QAV responde por cerca de 40% dos custos de uma companhia aérea, além disso, o combustível é precificado como se fosse importado, mas que mais de 90% desse insumo é produzido no país.”

A ABEAR considera positivas as reduções no preço do QAV anunciadas pela Petrobras, como a de 0,84% em vigor desde 1º de outubro, porém explica que as reduções ainda não cobrem o aumento acumulado no ano de 2022, que segue em 47,64%.

“A situação de intensa volatilidade das cotações do barril de petróleo e da cotação do dólar impossibilita projeção de impacto nos preços, dado que na comparação de julho de 2019 com o mesmo mês em 2022 a alta do QAV chegou a 168,7%, variação muito superior à da gasolina (+50,9%), do GLP (+81,3%) e do diesel (+126%) no mesmo período, segundo os últimos dados disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)”, conclui a Associação.