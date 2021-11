Passagem subterrânea da RJ-106, em Inoã, é interditada

Quem precisar atravessar de um lado ao outro da Rodovia RJ-106, em Inoã, vai precisar andar um pouco mais. A Prefeitura de Maricá interditou a passagem subterrânea de pedestres, no km 15 da RJ-106, em Inoã, após a Secretaria de Proteção e Defesa Civil constatar risco de abalo da estrutura. A medida foi tomada no início da noite desta sexta-feira (12).

Os dois acessos ao túnel (nas pistas sentido Niterói e Maricá) foram bloqueados com faixas zebradas. A autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) foi comunicada e, enquanto a via estiver interditada, a orientação é que os pedestres utilizem a passarela do bairro, cerca de um quilômetro de distância e próxima a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).