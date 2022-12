Passageiros podem pedir reembolso de gastos pela greve de aeronautas

Coluna Painel –

O Procon esclarece que, mesmo não sendo causadora dos transtornos, é dever das companhias aéreas ou da agência de viagem prestar toda assistência para minimizar transtornos aos passageiros. A entidade de proteção ao consumidor recomenda que, antes de se dirigir para o aeroporto, o viajante entre em contato com a companhia aérea para verificar a situação do voo. Esta orientação também é reforçada pela Infraero.

Segundo o Procon, em caso de atraso ou cancelamento, o passageiro tem direito a:

– informação prévia quanto ao cancelamento do voo nos canais de atendimento disponíveis das companhias aéreas;

– viajar, tendo prioridade no próximo embarque da companhia aérea com o mesmo destino;

ser direcionado para outra companhia, sem custo;

– receber de volta a quantia paga ou, ainda, hospedar-se em hotel por conta da empresa. Se o consumidor estiver no local de seu domicílio, a empresa deve oferecer apenas o transporte para a sua residência e desta para o aeroporto;

– ressarcimento ou abatimento proporcional, no caso de ocorrer algum dano material devido ao atraso como, por exemplo, perda de diárias, passeios e conexões;

– pleitear reparação junto ao judiciário se entender que o atraso causou-lhe algum dano moral (não chegou a tempo a uma reunião de trabalho, casamento etc.).

FOBIA IMOBILIÁRIA AMEAÇA NITERÓI

Mesmo carente de dados sobre o conteúdo da proposta de nova Lei Urbanística, a população de Niterói está sendo chamada pelo Ministério Público a cobrar informações sobre as suas consequências em relação à deterioração da qualidade de vida, caso seja implantada como deseja o mercado imobiliário.

Basicamente o texto é condenado porque visa um maior adensamento populacional sem considerar o bem-estar da população em termos de mobilidade urbana.

Não são conhecidos dados sobre a nova ocupação habitacional com a verticalização da cidade; quantos edifícios ou unidades residenciais surgiram com o estímulo imobiliário pretendido; qual o acréscimo populacional a ser registrado, nem quantos veículos serão acrescidos para circulação na cidade, que, por falta de mobilidade, passou a recorrer a transportes dinâmicos como motocicletas e bicicletas que oferecem menos problemas para se enfrentar os dolorosos e antieconômicos congestionamentos diários.

Não há indicativos de proteção ambiental ou sobre o impacto nas vias urbanas, nem quanto a oferta de edificios-garagem. Não são conhecidos indicativos sobre os serviços públicos de águas, esgotamento, iluminação, áreas de lazer, expansão das redes de ensino e dos serviços de saúde, nem com relação às necessidades dos idosos ou da expansiva população dos “sem teto”.

LEI DOS IMIGRANTES

Como está anunciado, o projeto visa atrair para Niterói possuidores de bom nível de renda que buscam fugir dos problemas de cidades como o Rio de Janeiro. Contribuirá para ampliar a fuga dos afortunados de São Gonçalo que não dispõe de estrutura para as faixas de melhor dotadas que atuam na antiga cidade industrial, mas adotam Niterói como cidade-dormitório, pelo seu melhor padrão de serviços públicos e estrutura urbano-residencial.

Mas Niterói tende a ter uma qualidade de vida piorada.

EXPANSÃO REGIONAL

O mercado imobiliário não tem suas atenções voltadas para os municípios: São Gonçalo, Itaboraí ou Maricá e nem projeções de investimentos voltados para as classes de baixa renda.

A carência de investimentos nestes municípios gera os grandes engarrafamentos nas vias que se destinam a Niterói ou à Ponte sobre a Baía de Guanabara.

A orla da Baía, do Barreto a Magé, não recebe a atenção do mercado, que é altamente seletivo.

Nenhum ministro

O presidente eleito Luiz Inácio ainda não indicou a possibilidade de contar com algum nome do RJ, terceiro mais populoso do Brasil, para o seu quadro de 32 ministros.

Seria consequência da imagem negativa desenhada pelos grandes gestores da máquina administrativa estadual.

Dos onze ex-governadores ainda vivos, já foram alvos de prisão: Rosinha e Anthony Garotinho, Sérgio Cabral, Luiz Pezão e Wilson Witzel. A eles se acrescenta Moreira Franco (1987/91)

Merece destaque honroso a primeira mulher e negra a governar o Estado ( 1987): Benedita da Silva, que recebeu o cargo de Garotinho e o transmitiu a Rosinha. Também governador temporário, Nilo Batista foi alvo de prisão. Substituiu Brizola e foi substituído por Marcelo Alencar, ambos já falecidos.

SEM LUGAR

A febre das bicicletas em Niterói enfrenta um obstáculo. Comércios e prédios residenciais pararam de fazer bicicletários nas calçadas.

Os ciclistas são obrigados a amarrar suas bikes em árvores e postes para não serem furtadas.

Nessa época de compras de Natal o pessoal do pedal tem que se virar para estacionar em frente ao Trade Center, em Icaraí (não tem bicicletário) defronte ao Shopping Icaraí (o pequeno bicicletário vive lotado) e em vários outros pontos.

A Coordenadoria Niterói de Bicicleta, da prefeitura, precisa agir.